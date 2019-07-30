日本東奧紀念幣曝光　國寶畫作「風神雷神」打敗富士山

▲日本東奧紀念貨幣500日圓，將採用國寶畫作「風神雷神圖屏風」。（圖／翻攝自twitter／@MOF_Japan）

實習記者施怡妏／綜合報導

日本東京將在2020年舉行奧運及帕運，日本造幣局推出多款「東奧特別版紀念貨幣」，首度開放民眾票選出喜愛的設計圖案。經投票後，500日圓紀念硬幣由國寶畫作「風神雷神圖屏風」獲得最高票，預計明年7月左右正式發行。

根據外媒報導，民眾透過推特等方式，從3作品中進行挑選，吸引6萬6000多人投票，獲得民眾內心喜愛第一名的作品，是由江戶時代畫家俵屋宗達所繪國寶畫作「風神雷神圖屏風」，共拿下2萬8700多票。

第二名的作品是在舊國立競技場，以及新國立競技場外觀配上東京風景的設計，得到2萬1000多票，然而，日本知名觀光景點富士山僅獲得1萬6400票，獲得第三名。

日本造幣局早在去年（2018年）11月底就推出第一彈100日圓紀念貨幣，數量為394.8萬個，第二期的發送於今年7月24日開始發放；除此之外，官方也推出了以金、銀製作的限量奧運紀念幣，有興趣的朋友，可以到日本各大銀行、金融機關等櫃台兌換，每人每款可以兌換兩個。

▼日本東奧紀念貨幣100日圓，於7月24日進行第二期發放。（圖／翻攝自twitter／@MOF_Japan）