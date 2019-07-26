最悲傷遊樂場？塵囂都市的「唯一熊貓椅」　日網友超暖心解釋：孩子眼裡的宇宙

▲網友發現東京都有個遊樂場，場內只有熊貓彈簧椅。（圖／翻攝自推特／@m0t00）

記者林瑩真／編譯

在充滿高樓大廈的日本東京都中，一個遊樂場突然爆紅，因為整個遊樂場中，就只有一個熊貓彈簧椅，只能一個人玩，還得忍受人潮來來往往的注視，讓網友紛紛笑說，「半調子的覺悟可玩不起！」

綜合日媒報導，特別的遊樂場位於東京都神田市，由2棟大樓並排所隔出的一小塊方型空地中，鋪著宛如青草的綠色地毯，然而，說是遊樂場，場內的遊樂設施卻只有僅僅一座的熊貓彈簧椅，可愛的熊貓卻身處水泥城牆旁，看起來不僅孤單，還相當突兀。

「真是相當克己的公園啊，半調子的覺悟可玩不起！」一名網友經過時，特地將遊樂場拍下分享於推特上，短短幾天內就吸引超過28.9萬的讚，以及8萬個轉發。許多網友留言「看起來也太難過」、「會跟朋友吵架的遊樂場」、「能跨上熊貓的人就是強者了」、「感覺要玩需要很高的恥力」。

不過有網友發現，熊貓彈簧椅似乎是某承包廠商大量製作的公式道具，在不同的都市空地內都曾有人目擊，目的似乎是為了讓民眾能有一處公共休憩的空間。

雖然大部分網友都自認可能不會去玩，不過也有網友認為，在繁忙的都市區中，能有一處小公園提供個人娛樂，其實也很不錯。原PO也說，「什麼都沒有=無限的可能性，只要小朋友覺得這裡是宇宙，跨上的就是宇宙船熊貓號！」