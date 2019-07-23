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台灣塗鴉前進美國！藝術家DEBE創作將融入加州長灘市風景

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▲▼台灣塗鴉藝術家DEBE前進美國加州「長灘POW! WOW!藝術節」，將於當地創作。（圖／取自DEBE粉絲專頁）
▲台灣塗鴉藝術家DEBE前進美國加州「長灘POW! WOW!藝術節」，將於當地創作。（圖／取自DEBE粉絲專頁）

記者林育綾／綜合報導

美國加州第5屆「長灘POW! WOW!藝術節」(POW! WOW! Long Beach) 7月21日至28日在加州長灘市登場，將有當地和日本、比利時、杜拜、墨西哥等超過20位國際藝術家齊聚一堂，參與為期一週的藝術盛宴。今年在文化部及駐洛杉磯辦事處台灣書院的支持下，首度邀請台灣塗鴉藝術家DEBE參加，將創作融入長灘市風景，為公共空間注入新活力。

▲▼台灣塗鴉藝術家DEBE前進美國加州「長灘POW! WOW!藝術節」，將於當地創作。（圖／取自DEBE粉絲專頁）
▲台灣塗鴉藝術家DEBE擅長使用噴漆創作（圖／取自DEBE粉絲專頁

台灣塗鴉藝術家DEBE擅長使用噴漆創作，作品深受美式塗鴉狂野風格(Wild Style)影響，融合抽象幾何與自然元素，曾受邀至倫敦、香港、北京及美國其他城市參與街頭塗鴉及展覽，此次將在長灘市內的Long Beach Convention Center停車場現地創作。

請繼續往下閱讀...

駐洛杉磯辦事處台灣書院主任楊婷媜表示，「街頭藝術」特別能展現台灣年輕藝術家自由不羈的創作能量，希望此次DEBE的參展，能讓國際社會更加認識台灣多元豐沛的藝文內涵。

▲▼台灣塗鴉藝術家DEBE前進美國加州「長灘POW! WOW!藝術節」，將於當地創作。（圖／文化部提供）
▲台灣塗鴉藝術家DEBE 作品。（圖／文化部提供）

本屆「長灘POW! WOW!藝術節」主辦單位InterTrend執行長及顧問黃儀嬙則表示，藝術及文化對於城市、地區認同感的建立具高度影響力，在多方發展經濟成長的同時，持續支持該活動，說明了長灘市了解文化的重要性，以及文化發展如何影響城市的價值。

「長灘POW! WOW!藝術節」屬於國際藝術組織「POW! WOW!」全球系列活動的一環，該活動自2010年發源於夏威夷，每年號召藝術家以壁畫彩繪、音樂表演⋯等活動進駐全球各城市空間，曾在台北、東京、首爾等地舉辦，今年第5度於長灘市舉行。

觀眾除了可欣賞過去幾屆的70多幅作品，將能再親睹20多件新作品的產生。此外，活動期間也將舉辦快閃店、戶外電影院、藝術家座談、展覽及仲夏音樂晚會等一連串活動，詳細資訊可至POW! WOW! 官方網站查詢。

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關鍵字：塗鴉,街頭塗鴉,塗鴉藝術,街頭藝術,DEBE

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