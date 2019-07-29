延續保護力！苗縣小一新生「三劑疫苗」　逾千人尚未接種　　

▲苗縣小一新生尚未接種三劑疫苗人數超過1200人，縣府呼籲家長盡速前往施打。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

為延續及提升嬰幼兒時期接種疫苗所產生的免疫力，苗栗縣2019年小一入學人數為5061人，應在入學前完成4合1疫苗（白喉、破傷風、非細胞性百日咳、不活化小兒麻痺）、日本腦炎和麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗等3劑疫苗。目前還有近1200位學童未完成施打，衛生局提醒家長趁暑假趕緊帶孩子接種，以利學童在進入國小前產生完整保護力。

苗栗縣衛生局長張蕊仙表示，幼兒自出生至3歲前，需密集施打的基礎疫苗共17劑，這些幼兒疫苗接種完成率皆可以達到9成以上，但滿5歲至入小學前需再追加接種3劑疫苗，又因為疫苗接種間隔時間較長，容易被家長忽略。

▲衛生局也提醒家長留意兒童健康手冊，是否完成疫苗的接種。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據苗栗縣衛生局資料統計表示，苗縣小一新生施打之4合1疫苗、日本腦炎或麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗的各別施打率雖有達80%至87%，但3劑總完成率僅76%，等於有4分之1的幼童未完成全數疫苗接種。張蕊仙也表示，為了避免新生入學後，同學間互動頻繁增加感染風險，加上國際交通頻繁，像2018年以來迄今的麻疹國際疫情，如果能完成常規疫苗後的追加劑施打，能延長保護力、而且更完整。

張蕊仙提醒，家中有要讀小一的新生，請家長檢查兒童健康手冊的「預防接種時程及紀錄表」是否完成應有疫苗接種，若還未補齊疫苗，請至衛生所或27家預防接種合約醫療院所接種。