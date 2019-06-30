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苗栗縣國中、小暨附設幼兒園教師甄選初試　350人搶33名額　

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▲苗栗縣108學年度國小暨附幼新進教師聯合甄試，29日舉行初試；苗栗縣副縣長鄧桂菊一早就到考場視察試務工作。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣108學年度國小暨附幼新進教師聯合甄試，29日舉行初試；苗栗縣副縣長鄧桂菊一早就到考場視察試務工作。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣108學年度國小暨附幼新進教師聯合甄試及國民中學教師甄選初試，29日分別於苗栗高中及建台中學舉行，副縣長鄧桂菊由教育處長徐永鴻陪同出席考場為考生加油打氣。鄧桂菊一早就到考場視察試務工作，除慰勉監考人員辛勞外，並親自拆封試卷箱及點交試卷，要求甄選委員應秉持公平、公正、嚴謹的理念，層層把關試務工作，為苗栗學子找到甄選最優質教師，培育優秀的下一代。

苗栗縣國民小學暨附設幼兒園教師甄選總計開列新進教師缺額28名，本次甄選有307人報名，預計錄取約91名參加複試；本次招考國小一般類科教師8名、國小一般類科具英語專長教師9名、國小一般類科具表演藝術專長教師1名、國小一般類科具視覺藝術專長教師2名及幼兒園教師8名共具5類科別。

▲本次甄試國中、小及附設幼兒園教師共錄取名額33人，近350人報考，競爭相當激烈。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣教育處表示，除了國小及附設幼兒園外，國民中學教師甄選也包含在內，總計開列新進國中一般組教師生活科技3名，同時間在建台中學舉行初試。據苗栗縣政府教育處統計，本次國中教師甄選計39人報名，預計錄取15名參加複試。

鄧桂菊表示，苗栗縣向來十分關注教育，近年來，學生參與各項競賽、會考與教育績效均有亮眼的表現，為培育更加優秀的學生並為國民教育注入活力，苗栗縣108學年度國民中學教師甄選共採筆試、口試及教學演示三種評分項度，綜合評量教師專業能力，為學子選出優秀教師，維護學生受教品質。配合竹竹苗統一訂於6月29日下午1時30分辦理筆試，並於7月6日舉行複試。

鄧桂菊說，這次甄選考量到充實偏遠地區學校穩定師資及因應國際化需求，針對偏遠地區學校甄選2名英語師資，該2名師資考取後，需在偏遠地區學校服務6年才可申請調動，此方式對偏鄉教師穩定及學生學習成效之提升，有極大之幫助。
 

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