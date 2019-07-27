她駝背滂沱大雨中推車　三峽警跳下車幫忙…資源回收嬤：帥哥謝謝！

▲ 三峽暖警冒雨助八旬阿嬤，推資源回收車安全過路口。（圖／新北市三峽警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽警分局橫溪派出所警員簡成堉22日擔服下午巡邏勤務時，巡經三峽區介壽路二段沿線，發現一名年約80歲阿嬤，被突如其來的午後雷陣雨下，年邁阿嬤駝背，推著堆疊大量回收物的車子，簡員眼看阿嬤要推車過一個路口，推車的速度緩慢，又適逢傾盆大雨，擔心其他車輛，因視線不清，阿嬤有危險之虞，立即下車協助阿嬤，將推車安全穿越路口。

阿嬤向警員說，原本打算趁著還未下雨外出，撿拾回收賺取生活費，但於撿拾途中遇到一陣滂沱大雨，回收物因雨而潮濕，使她精疲力盡，讓她不知如何是好，只能在大雨中，站在路邊無助的嘆息。

員警簡成堉見阿嬤年紀老邁、腳步蹣跚，也害怕她到達回收站前身體微恙，加上路上車來車往，駕駛雨中的視線不良，義不容緩將警用機車停在路邊，不畏風雨上前關心阿嬤身體狀況，並協助阿嬤推車，到達回收站。老婦用顫抖的手，握住警方的手，並向警員說「帥哥警察感恩哦！」

三峽分局長李建廣表示，近日午後對流旺盛，常有午後雷陣雨，行車容易視線不清，提醒民眾多加注意交通安全，並感謝警員簡成堉的熱心，即時提供協助服務，保護八旬老婦的安全！