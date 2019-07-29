　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

抱腦麻女兒越過終點線…全體歡呼打氣　學校要求母親離場

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼操場,跑道,運動。（圖／取自Pixabay）

▲母親帶著身障女兒一同出席活動，卻被校方要求離開。（圖／示意圖／取自Pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

英國一所小學女學生塔米（Tammy）患有腦性麻痺，無法獨立行走，今年她出席校方運動會，藉由母親琳恩（Lynn Harrison）幫助下越過跑道終點線，當時氣氛相當熱絡，許多人都在替她打氣。然而，學校人員隨後卻要求琳恩離開，聲稱此舉違反「兒童保護規範」。

《太陽報》報導，琳恩曾告知校方，她希望能抱著女兒通過終點線，事實上她去年就做過相同的事，沒想到這次卻遭拒絕，「他們跟我說，由於保險以及兒童保護原因，我無法協助女兒，所以很顯然我想知道她要怎麼參加。」這名氣憤的母親認為，學校是在歧視塔米。

琳恩去年協助女兒出席運動會，一邊抱著孩子完成比賽，校方今年則認為應該由小幫手推著塔米的輪椅，慢慢前往至終點線。對此，琳恩認為這個做法不夠完善，女兒坐在輪椅時，其他同學卻在跑步，若是能夠經由協助而起身，反而有機會活動身體，也符合運動會的精神。

該名母親還是堅持決定照著她想要的方式協助孩子，「她是我的女兒，需要我的幫助，所有小孩都參加了，她卻沒有。」塔米最後通過終點線，許多人都在尖叫、歡呼，她的臉上也出現笑容。

琳恩雖然協助孩子參與比賽，一名校方人員隨後卻請求她離開，「她不斷要求，但我說不，我不會離開，我會待在這邊幫助女兒。」塔米得知情況後相當沮喪，她以為自己跟同儕沒有分別，卻還是會面臨類似的困境。

據了解，學校人員短缺時，曾在午餐期間致電琳恩，詢問她是否能前來協助塔米如廁。因此，琳恩認為當她有需求時，校方卻無法體諒她的心情。

校方表示，如果家長對於學校程序感到不滿，就會有相對方式來解決問題，不過沒有收到非正式或正式的投訴；學校非常關心塔米的福祉，絕對無意要讓她感到沮喪。

ET快訊
影／36歲生小孩！女嬰「一串耳垂」全臉畸形　丈夫一看嚇傻拒養
赴美捐卵賺24萬！她避孕藥狂吃40天「忍淚X到腿軟」　詭異腫
2熱帶系統蠢動...南海擾動今明成熱帶低壓　周四起變天「降雨

關鍵字：身障,運動會

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

50年8萬隻老虎遭獵殺　印度靠保護區「4年養活3千隻」

脫歐後醫療產業將有破千億元空缺　英醫療機構：政府要準備好

擅闖排水隧道摔落45公尺深懸崖　男辯景點太受歡迎了

抱腦麻女兒越過終點線…全體歡呼打氣　學校要求母親離場

噁男餅乾誘拐15歲智障少女上摩鐵　國中妹「2周遭性侵7次」慘墮胎

熱浪二度襲歐！法國直飆46度創新高　6大方法止步「7萬人熱死」窘境

穿「小丑裝」出席派對惹眾怒　郵輪爆衝突6人掛彩…警上船逮人

離婚求復合遭拒！　她把2歲雙胞胎溺死浴缸中「懲罰前夫」

民主黨TV辯論30日再戰！CNN預測名單出爐　台裔楊安澤穩居第10

貿易戰沿燒…日韓關係惡化「地方航線傳停飛」　暑假旅遊旺季恐落空

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

18歲女選手磁性嗓飆原創曲　「洗腦旋律」華晨宇讚：這作品真的好

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

把拔開箱保麗龍池「麻糬臉雪貂」　地鼠式探頭賣萌...網融化：Q到炸

硬扛館長11腿「隔天身體狀況曝光」　吃屎哥認了有藏鏡人：被騙去！

21歲「呆萌少年」飆出撕裂高音　李榮浩搶人：我有跟你一模一樣的T恤

開單員「月薪5萬」不畏日曬雨淋　每天來回22趟、日開2000張單！

50年8萬隻老虎遭獵殺　印度靠保護區「4年養活3千隻」

脫歐後醫療產業將有破千億元空缺　英醫療機構：政府要準備好

擅闖排水隧道摔落45公尺深懸崖　男辯景點太受歡迎了

抱腦麻女兒越過終點線…全體歡呼打氣　學校要求母親離場

噁男餅乾誘拐15歲智障少女上摩鐵　國中妹「2周遭性侵7次」慘墮胎

熱浪二度襲歐！法國直飆46度創新高　6大方法止步「7萬人熱死」窘境

穿「小丑裝」出席派對惹眾怒　郵輪爆衝突6人掛彩…警上船逮人

離婚求復合遭拒！　她把2歲雙胞胎溺死浴缸中「懲罰前夫」

民主黨TV辯論30日再戰！CNN預測名單出爐　台裔楊安澤穩居第10

貿易戰沿燒…日韓關係惡化「地方航線傳停飛」　暑假旅遊旺季恐落空

體育署認定跆協理監事會無效　但罷免吳兩平提案仍通過

擴大戰略夥伴關係　博錸生技私募引進日本電化

詹詠然、詹皓晴全職搭配女雙　期待東京奧運盼狀態更純熟

首度開進社會住宅！超商「公益新店型」助身障者當店員

粗硬腳皮猶如老阿姨？簡單保養4步驟讓你恢復嬰兒般細嫩美足

最狂麻辣雞胇鍋　馬辣推雞胇無限量供應及草蝦吃到飽

《玩很大》卓君澤「狂嗆趙駿亞輸比賽」被罵翻！　網怒轟：嘴好賤

日職／石原聰美模仿岡島秀樹　連6年為OB賽開球

工總憂缺電　經部：未來五年備用容量率15%以上供電無虞

蔡英文赴雲林　允諾設置高齡健康及長照研究中心

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

國際熱門新聞

BMW重機男自撞　頭顱連安全帽..

浮潛1小時　她美背冒2巨型水泡

女鐵人遭綁架！竟藉著蘭花順利脫..

度蜜月墜火山口！74kg老公狂..

女兒求幫買新鞋　媽包1500雙..

悼京阿尼開營收？台YouTub..

情侶開房床戰被看光！洗窗工人竟..

他硬上前女友後「鋸子剖頭取腦」..

跳傘遇大風　新兵焦黑懸掛高壓電..

女高材生休假返家　親友找到只剩..

加州大蒜節槍擊　11人中彈倒地

她錯過班機　被安排與陌生男共住

日本辛德勒！谷歌紀念他救千名猶..

揪行動電源偷拍　櫻花妹討賠8...

更多熱門

相關新聞

揹癱瘓女攀高峰　失明男：想逗她笑

美國科羅拉多州（Colorado）一對身障男女，因緣際會下發現兩人都熱愛戶外運動，即使身體不便也不放棄，因此兩人決定通力合作，一個人當腿' 一個人當眼睛，下月將參加登山隊，挑戰攀上4,267公尺的高峰。

愛兒身障協會衣架打女學員：「當然沒有不當」

讓117萬身障者投保　郭台銘主張這樣做

他目睹2幼女被燒死！鄰聽淒厲哭救：狂喊爸媽開門

鳳林泥巴運動會好玩　吳宗憲都曾體驗過

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

甜美網紅「被迫刪濾鏡」現真面目！網崩潰

好心收留已婚朋友「住樓上房間」！他驚：和我姐睡

台中麥當勞女神消失3年！連懷2胎「長輩暴風升級」

BMW重機男自撞　頭顱連安全帽噴20公尺遠

練臥舉槓鈴壓頸　4員工被起訴

阿湯哥愛女舒莉13歲「變一個人」

好市多5元薯餅bug！網震驚筆戰：雷爆

太平槍手太陽穴中彈亡　警追4小時轟47槍

LINE新功能「隱藏訊息全曝光」

鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

叫外送遇鮮肉　地方媽媽齁不住

私菸案後民調　韓黑議員：恭喜國瑜

還記得維大力黑人？超狂近況曝光

更多

最夯影音

更多

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

18歲女選手磁性嗓飆原創曲　「洗腦旋律」華晨宇讚：這作品真的好

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面