鳳林「找到田泥巴運動會」好玩受歡迎　藝人吳宗憲都體驗過

▲▼鳳林鎮「找到田國際泥巴運動會」大人小孩數百人在水田泥漿裡搶南瓜、拔河，當滑壘，讓人回到小時候的記憶。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林鎮「找到田國際泥巴運動會」1日在北林國小旁水田登場，鳳林鎮北林三村社區今天1早大人小孩數百人在水田泥漿裡搶南瓜、拔河，當滑壘、不少人一不小心仆泥吃土，讓看熱鬧的群眾甚至參賽者都忍不住放聲大笑。

主辦單位今年用粗麻繩編織成獎盃，北林三村社區發展協會理事長李美玲說，今年因為總統選舉活動火熱，因此從鴻海集團董事長郭台銘的「媽祖托夢叫我一定要出來」、高雄市長韓國瑜「征服宇宙」、諧音小熊維尼的「只有維泥」都變成獎盃名稱。

其中「只有維泥」獎還有特殊緣由。李美玲說，已連續4年來到花蓮參與協辦的澳門大學師生，今年遭「政治力介入」而無法來台，詳細原因無法明說，只能說「台灣真好」。

李美玲表示，「找到田國際泥巴運動會」希望邀請大家一起來泥土裡勞動，感受土地的芬芳與黏稠，並且成為一顆顆種子，除展現出堅韌樸實的生命力，也傳遞這股人與土地、人與環境、人與人的美好氣味。

下午參加活動的除有花蓮縣北林國小及鳳林國中、國立東華大學的學生，還有來自香港、澳門、馬來西亞、法國等地的青年熱情參與。

泥巴運動會場地是鳥居農場主人徐明堂的田地，他還提供灌溉泉水給參與者、民眾沖洗。他說，每年整地舉辦活動，凝聚社區居民感情，活絡地方。這項活動受到歡迎，連電視台外景節目藝人吳宗憲等都來體驗過。

▲主辦單位每年都發揮無限創意設計獎盃，今年則以稻草繩作成’獎盃。

立法委員蕭美琴也到場支持。她說，這是有意義的活動，往年都組隊參加，今年因眼睛不舒服沒下場。花蓮有這樣好的天然環境，泥巴運動會正是讓孩子認識土地、體會農村娛樂最好的機會。

比賽結束，主辦單位頒發的獎盃，每年都發揮無限創意，過去曾用大小湯鍋、花盆變裝成獎盃，今天用稻草編繩做成獎盃。

李美玲指出，舉辦這樣的農村運動會，其實是來自深沉的感觸，台灣近年來不斷飆漲的土地炒作，已使得農村環境受到嚴重衝擊，許多良田美地，紛紛插上地產仲介的廣告招牌。活動想傳遞的泥巴精神是「不讓孩子的雙腳踏進泥土裡，將來他不會懂得什麼是故鄉」。