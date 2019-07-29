闖列車長室抽菸＋帶刀！　光頭刺青男「我沒有拿出來揮」：跟著別人進去

記者林昱萱／台北報導

一名男子被爆料28日突然持刀闖入列車長室，還掏出隨身的折疊刀把玩嗆聲，甚至公然在車廂內吸菸，行為相當囂張。不過，該名男子29日表示，「當時是看到有年輕人進去抽菸，我才進去，至於刀子那是潛水用的刀子，我根本沒有把刀拿出來揮，是警察問我腳上的拉環是什麼，我才說這是我潛水用的刀子。」

▲男子澄清自己並沒有拿刀出來揮。（圖／記者郭世賢翻攝）



該名男子表示，「那時候有年輕人先跑進去偷抽菸，我就跟著進去，有人進去我才進去，我沒有拿刀起來晃，我本來前兩天都在福隆那邊潛水，我怎麼可能拿刀去嚇乘客」此外，他也提到，「我知道不能抽菸，對大家很抱歉，這件事情今天早上警察又打電話，通知我要我去做筆錄，昨天那個警察說要告我，我說有這麼嚴重嗎？我有跟他道歉，跟他道歉那部分不知道是不是被刪除掉了。」

男子表示，覺得對方是看到他的外型，手腳上都是紋身，就下意識覺得他是不好的東西，而他也提到，「我以前有跟人家混，但我現在沒混啦，我在做生意，兩天前我都在福隆浮淺，那天我是要去台北接客人到我飯店。」

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