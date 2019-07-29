抗癌成功卻因智齒「狂冒瘀青吐黑汁」　她拔牙血流不止…5天後喪命

▲ 4旬婦女拔智齒後血流不止。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞日前發生一起悲劇，一名42歲的華裔婦女好不容易克服癌症，人生重新踏上軌道，卻因智齒發炎而疼痛不已，原先以為只要拔牙就沒事，沒想到在政府醫院動手術後血流不止，6天後不幸去世。家屬指控，院方有醫療疏失，才會導致她因拔牙而喪命。

《中國報》22日報導，蕭佩珍1998年和丈夫廖豐盛結婚，育有2名女兒，目前分別是15歲和11歲，一家人住在瓜拉吉底市區。廖豐盛指出，據他所知，這是蕭佩珍過去21年來第一次拔牙，沒想到就發生意外。

蕭佩珍2013年曾罹患胸腺瘤，曾接受手術、化療及電療，2017年進行最後一次化療後便僅定期到檳城醫院檢查，沒有復發狀況。她右下方的智齒在5月間割傷嘴巴內部，痛到難以忍受，本月初在丈夫陪同之下到蘇丹阿都哈林醫院看牙醫。

他們確實告知醫生，蕭佩珍過去有胸腺瘤病史，也詢問過此項病史是否會影響拔牙手術。廖豐盛提到，「醫生說沒有問題，只是復原會比一般人慢，並預約15日動手術。」

蕭佩珍8日到居林醫院照X光，15日和丈夫一起回到蘇丹阿都哈林醫院拔牙，手術全程只花了20分鐘，沒想到21日凌晨卻在醫院離世。院方將蕭佩珍的死因登記為「顱內出血」，且與胸腺瘤病史有關，令家屬感到不滿。

蕭佩珍15日拔牙後當天一直無法止血，隔天醒來枕頭上甚至有一灘血，馬上到住家對面診所止血，未料18日雙腳出現多處瘀青，19日開始頭痛，晚上更出現嘔吐症狀，嘔吐物呈黑色液體狀；20日凌晨被送急診，當天下午陷入昏迷，21日凌晨過世。

廖豐盛指出，「我事前就一再詢問醫生，她的病史會不會對拔牙造成風險，得到的回答只是會『好得比較慢』。」死者的哥哥也指出，蕭佩珍因拔牙驟逝，全家人都難以接受，懷疑院方並未謹慎看待她的病史，或沒有仔細處理傷口。