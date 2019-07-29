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Siri驚爆偷錄「激烈掌聲」！親密對話全記錄下來　蘋果緊急回應了

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▲持續增長的人工智慧數據基礎！Siri 活躍用戶超過 5 億。（圖／twitter）

▲蘋果Siri被爆出竊聽疑雲。（圖／翻攝自twitter）

記者陳心怡／綜合報導

蘋果智慧語音助理Siri是許多人常用的功能，但日前卻遭人舉報，偷偷錄下用戶敏感談話內容，嚴重洩漏個人隱私，並把資訊傳給第三方承包商，協助分析Siri的使用評估，消息一出，馬上引起各界關注。

根據英國《衛報》指出，Siri太容易在用戶不知情的情況下意外被觸發，私密對話因而全都被錄進去，內容包含毒品交易、醫生與病患談論患者的病史，甚至是夫妻情侶間床事的聲音等，之後這些音檔傳送至Siri的國際承包商，作為Siri的反饋品質評估，以改善Siri服務效益。

對此，蘋果發出聲明回應，承認的確有一小部分Siri內容會被上傳作為人工分析使用，以作為改進Siri服務，但只有小於1%的機率會被採樣，並只有短短幾秒鐘，此外，所有承包商的員工都會與蘋果簽下嚴格的保密條款，以防止隱私內容外流。

除了蘋果Siri以外，Google的Google Assistant和亞馬遜的語音助理Alexa，同樣也曾透過類似方式來加強提升產品表現，不過兩間公司都開放用戶，自行選擇是否提供錄音在其他用途上，但蘋果沒有類似選項，用戶只能選擇關閉地點資訊或完全禁用Siri功能。

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關鍵字：蘋果,Siri,亞馬遜,Google,Google Assistant,Alexa

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