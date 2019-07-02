26歲男友吵架賣光手遊虛寶報復　女友一看帳號崩潰「神反擊逆轉」

▲林男用電腦模擬器登錄女友的遊戲帳號。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

台南26歲林姓男子與同居的蔡姓女友發生爭吵，於是在今年2月26日利用家中的電腦、夜神安卓模擬器登錄女友的手機遊戲，把帳號裡的角色裝備等虛擬寶物賣掉，最後反而吃上無故變更他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，被台南地院法官判處拘役20日，得易科罰金2萬元。

判決書中提到，林男因為細故與蔡女發生糾紛，今年2月26日晚間10時51分他開啟兩人共用的電腦，並使用夜神模擬器（可在電腦上玩手機APP的軟體）登錄女友的手機遊戲「陰陽師Onmyoji-和風幻想RPG」，再把帳號裡的角色裝備、式神等虛擬寶物換成遊戲幣，報復女友。

▲蔡女登錄遊戲發現帳號被男友搞得一團亂，氣得報警。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案無關）

後來蔡女發現自己累積已久的心血一夜歸零，知道是男友幹的好事，氣到直接報警。檢方調查後也以妨害電腦使用罪起訴林男，一場小小的情侶吵架因此鬧上法庭。

台南地院法官認為，林男擅自登入蔡女的遊戲帳號，還變更對方在遊戲內儲存的電磁紀錄，顯然欠缺法律概念，也不懂尊重他人對遊戲帳號電磁紀錄的管領權限，行為的確不當，但考量到他沒有前科，犯後素行尚可，衡量雙方智識程度、家庭經濟狀況以及犯罪所生的危害，最後依無故變更他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，判處拘役20日，得易科罰金2萬元，希望他能從中記取教訓，別再讓一時的憤怒沖昏頭而做出違法的事。