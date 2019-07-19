兩度偷95元白花油罰3萬！肝癌慣竊嫌重　法官「價差315倍」再減1萬

▲到底多愛這一味？潘男連續偷竊兩次都選擇拿走萬應白花油。（圖／翻攝自萬應白花油官網）

記者黃翊婷／綜合報導

台南潘姓男子有竊盜、恐嚇、搶奪等多項前科，2018年10月到11月間他在當地同一間超商兩度行竊，偷走兩瓶價值95元的萬應白花油，一審被法官依竊盜罪判處拘役30日，易科罰金得繳交3萬元，他覺得自己已經罹癌，且事後也與超商業者和解，這樣的處罰實在太重，於是提出上訴。台南地院二審合議庭斟酌後，改判處拘役20日，得易科罰金2萬元，全案定讞。

判決書中提到，潘男2018年10月23日上午8時26分進入台南市某間超商，趁著店員不注意將一瓶價值95元的萬應白花油藏在手中，沒有結帳就離開；有了上一次成功的經驗，他在同年11月17日晚間9時02分再度前往同一間超商，又偷走一瓶白花油。後來超商王姓店長起疑報警，調閱監視器畫面才發現竟然被同一名竊賊得手兩次。

▲潘男有多項前科。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

潘男落網後坦承犯行，一審被依竊盜罪判處拘役30日，雖然可以易科罰金，但他還是覺得量刑太重，因此提出上訴。台南地院二審合議庭認為，潘男在兩次竊盜中得手的東西都是白花油，共計獲利190元，他事後與超商店長達成和解，也賠償500元，一審判刑如易科罰金得繳交3萬元，與竊得財物（以單瓶95元計算）價差315倍，原審量刑的確有過重之嫌。

合議庭表示，潘男為低收入戶，且罹患肝上皮細胞癌（肝細胞癌），生活困頓才會一時失慮，事後深表悔悟，也寫下悔過書，縱使過去曾有竊盜、行賄、恐嚇、搶奪等前科，考量到上述因素以及犯案動機、雙方損失、經濟狀況等，最後裁定撤銷原判決，改依兩次竊盜罪各判處拘役10日、15日，合併應執行拘役20日，得易科罰金2萬元。