大熱天吃麻辣鍋...被瞄一眼他秒爆怒！端滾燙火鍋狂毆猛砸　超療癒結局曝

▲高雄苓雅區某間知名麻辣火鍋店26日爆發鬥毆事件，店內桌椅、桌上火鍋全被當成武器，員工嚇壞急報警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

在炎熱的天氣裡，窩在冷氣房中吃著麻辣鍋是一件極其享受的事，但卻有2派人馬在高雄苓雅區某間知名麻辣火鍋店內互看不爽，進而爆發肢體衝突，店內椅子與桌上火鍋、杯碗全化身武器，一拿起來就是往對方猛砸。店內員工被突如其來的衝突嚇傻，連忙報警處理，並將鬧事的相關人馬全帶回調查。

高雄苓雅區某間知名麻辣火鍋店26日清晨5時許，謝姓男子與陳姓友人在準備結帳離去時，因另一桌陸籍客人瞄了一眼，2人誤會對方是在怒瞪自己，於是上前質問，隨後便立刻爆發口角，進而引發肢體衝突，店內觸手可及的所有物品全被當成武器，甚至連桌上滾燙的火鍋也被一把拿起往對方身上砸去。

▲警方到場後，將鬧事人等全帶回偵辦。（圖／記者吳奕靖翻攝）

店內員工被突如其來的衝突嚇傻，連忙報警處理。警方趕至現場後，迅速將衝突壓制，隨後也將參與鬥毆的2派人馬全數帶回，而至於詳細的衝突過程，還有待警方進一步調查釐清。

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