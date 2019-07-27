通緝犯風騷走位…「繞錐大迴轉」戲耍警方！台東追逐戰最終結局曝光

記者莊智勝／台東報導

台東縣一名黃姓騎士（50歲）25日下午1時許因未戴安全帽而遭警方盯上，並駕車鳴笛在後方追趕示意黃男停車，不料黃男毫不理會，追逐近5公里後展現神走位技巧，一個「左轉繞錐」漂亮地繞過了停等紅燈的自小客車，將警方甩在後頭；警車因縫隙太小無法駛過，再加上又沒有足夠空間迴轉，最後只能眼睜睜地看著黃男溜走。警方表示，事後已成功在下個路口追上黃嫌，還意外發現他是毒品通緝犯，除開出交通罰單外，也將其移送法辦。

這段短短數秒的追逐畫面在社群網站中瘋傳，身穿黑衣的黃男沒戴安全帽，不慌不忙地騎著機車，後方還有警車鳴笛追趕，沿途不斷廣播示意停車受檢，但黃男仍是無懼，在路口倏地一個左轉騎進狹小巷道，警方不察當即方向盤左打追上，豈料黃男轉入巷道後，竟然繞著停等紅燈的白色自小客一圈，從其右側縫隙駛出，騎回原本道路加速逃逸，漂亮地擺了警方一道。

▲黃嫌「繞錐技巧」突然來個180度大迴轉，待警車反應過來時已經卡在巷道間進退不得。（圖／翻攝職業聯結車 職業大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團）

警車在駛進巷弄後，發現黃嫌施展「繞錐技巧」、一個神走位將警車甩在後頭，待駕駛員警發現後已經來不及，龐大的車身不但無法鑽過縫隙，更是難以在狹小巷道間迴轉，只能看著黃嫌從容離去。

警方表示，雖然當下被黃嫌「繞錐戲耍」，但數分鐘後還是在下個路口成功追上他，並將其逮捕歸案，經深入調查後才發現，原來黃嫌竟是毒品通緝犯，也因此才會一見警方就跑。警方事後對黃嫌開出無照駕駛、拒檢逃逸、未戴安全帽等罰單，最高罰鍰上看6.5萬，同時將其移送法辦，接受制裁。

在誇張的追逐影片曝光後，網友也全看傻了眼，「有夠靠北，原來要這樣玩」、「學到一招了」、「騷操作，給你一個讚」、「高招，比一直衝還厲害」、「這車騎的也太鎮定了」、「神龍迴轉，nice走位」、「跑得快不如跑的巧！」