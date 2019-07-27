台東「小黑狗」迷路…誤入香蕉園遭狗追！　抱起一看竟是「台灣黑熊」

記者柯沛辰、楊均典／台東報導

台東縣海瑞鄉一位王姓農民27日近午看到2隻大土狗在追逐一隻小黑狗，立刻上前將2隻大狗驅離，沒想到將小黑狗抱起來一看，才赫然發現是一隻年幼的台灣黑熊，立即通報。台東林管處研判，小熊剛走失不久，母熊應該還在附近，所以決定先以遙控鐵籠原地安置小熊，等媽媽來迎接。

農民王萬有接受《中央社》訪問時表示，他第一時間沒在附近看到熊媽媽，為了避免小熊又遭攻擊，先行安置在籠內，但小熊受到驚嚇，似乎有些不安，又很飢餓，所以一口氣吃了4顆火龍果、3根香蕉。

▲王姓村民起初以為是「小黑狗」，走近救援才發現是一隻台灣黑熊。（圖／台東林管處）

台東林管處到場後，研判這隻熊寶寶才剛滿月，比去年7月在花蓮南安瀑布發現的「南安熊妹妹」還小。因此先指派了20名同仁淨空場域，同步聯絡花蓮林管處，並請5位曾經救援南安小熊的獸醫及照養同仁前來支援。

目前林管處已正式成立安置應變小組，將籠子放到較無人干擾的地點，與人隔離，應變小組成員討論後，決定現地野放，以遙控器控制誘捕籠，等到媽媽靠近後再打開閘門，如此一來就能讓小熊跟著媽媽離開。

由於台灣黑熊是十分敏感的哺乳類動物，台東林管處呼籲民眾不要前往當地圍觀、打擾，好讓小熊可以順利回歸山林。

▲小黑熊跟媽媽走散，又遭2土狗追趕，好在被當地農民救下。（圖／記者楊均典翻攝）

▲台東林管處先行淨空場域，決定採取現地野放的方式，讓小熊盡早與媽媽團聚。（圖／台東林管處）