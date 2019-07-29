黃光芹批韓國瑜「政治金光黨」：不要再讓政客寄生

▲韓國瑜出席國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨全代會28日正式提名高雄市長韓國瑜參選2020總統大選。韓國瑜在現場發表2700字、共20分鐘的演說。不過，資深媒體人黃光芹聽完後直呼，「不要再寄生政治詐騙集團、假庶民和政治騙子，我們不是寄生蟲，也不再讓政客寄生」。

韓國瑜在全代會演說時表示，親愛的台灣人民，不要問國家為你做什麼、而是要問你手上的選票為國家投出來什麼樣的執政黨、什麼樣的政治人物？民主政治就是自作自受的政治—「世間無巧合、萬事皆因果」。

韓國瑜強調，一場保衛中華民國的真正戰役才正要開始，2020大選將不會是一場「揖讓而升、下而飲」的君子之爭，而是一場攸關中華民國存亡、攸關台灣下一代未來的生死鏖戰，未來四年關係著國家的命運，全體人民要做出莊嚴的選擇，明年要選的不是顏色，而是方向，不是選擇藍色、綠色、白色，而是選擇台灣，選擇中華民國，選擇走向正確的方向。

對此，黃光芹29日在臉書表示，「政治鬥得太兇了，韓粉每天都在幫他殺人放火，令人受不了了，你們選擇了顏色，而放棄了中間，成就了暴發式的民主。你們想要發大財，所以誤信了政治金光黨。台灣人在努力的時候，有人在花天酒地、休息睡覺。莫忘世上苦人多!莫忘世上庶民多！」

黃光芹還說，「我們要做莊嚴的選擇，是拉下中華民國？還是毁掉中華民國？是再被騙一次？還是腦袋變得清楚？不要再寄生政治詐騙集團、假庶民和政治騙子，我們不是寄生蟲，也不再讓政客寄生。」