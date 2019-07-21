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給毛小孩多一分機會！花蓮縣與業者合作「愛心認養小棧」

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▲花蓮民眾除了可至流浪犬中途之家認養毛小孩外，現在又多了一個愛心認養小棧，藉由多元管道讓民眾多一種選擇。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮民眾除了可至流浪犬中途之家認養毛小孩外，現在又多了一個愛心認養小棧，藉由多元管道讓民眾多一種選擇。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

為鼓勵認養觀念，花蓮縣政府與縣內寵物業者「快樂狗寵物店」一齊合作成立「愛心認養小棧」，民眾除了可至花蓮縣流浪犬中途之家認養毛小孩外，現在又多了一個愛心認養小棧，藉由多元管道讓認養的民眾「多一種選擇」，讓花蓮的毛小孩「多一分機會」，更讓「愛心不再設限，幸福觸動花蓮」!

花蓮縣南北狹長幅員遼闊，藉由「愛心認養小棧計畫」，讓更多商家共襄盛舉，提升毛小孩曝光率，並透過民眾與毛小孩接觸的機會，同步推動與落實動物保護觀念，讓動物保護之宣導更為「全面化」。

花蓮縣動植物防疫所長黃詩伊說，民眾於愛心認養小棧完成認養後，可和流浪犬中途之家約定時間替毛小孩進行「免費絕育手術」，希望結合認養相關福利讓花蓮的毛小孩享有「幸福的權利」，亦是該計畫執行目的。

民眾若想進一步瞭解相關資訊，可洽詢防疫所電話（03）8227431、流浪犬中途之家電話（03）8421452或臉書（Facebook）搜尋 「花蓮縣流浪犬中途之家」。

黃詩伊表示，竭誠歡迎縣內寵物業者一同加入愛心認養小棧行列！

有關花蓮縣愛心認養小棧-快樂狗寵物店之相關資訊如下：

聯絡電話：（03）8233-111；聯絡地址：花蓮縣花蓮市尚志路27-1號；營業時間：周一至周日09:00-19:00；臉書 （Facebook）搜尋「快樂狗寵物店」，歡迎民眾前往認養。

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關鍵字：搶救,毛小孩,愛心,設限,業者,合作,認養,小棧,曝光率,絕育

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