直擊中越邊境／走5分鐘到越南芒街　「東興口岸」成台韓高球旅遊中繼站

▲通過東興口岸後便可步行前往越南芒街。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／廣西報導

廣西防城港東興市是中國大陸對外開放的一類口岸，位於中越邊境最東端，與越南芒街口岸僅有一河之隔，多年來透過北侖河大橋連接雙方人員、經貿往來。由於芒街積極發展高爾夫球產業，也讓東興口岸成為高球愛好者的「中繼站」，每年9月份到隔年4月份，都能見到來自台灣、南韓的旅客，背著高爾夫球袋走路通關前往越南。

東興口岸的建設已將近20年，其出入境人數在中國大陸的陸路邊境口岸中一直位居前位，還數度拿下第一。據統計， 2018年經東興口岸出入境人員累計為1218.945萬人次，同比增加22.64%；出入境車輛為47056輛次，同比增加30.46%。

▲每天都有旅行團從東興口岸前往越南旅遊。（圖／記者曾俊豪攝）

東興口岸商務和口岸管理組長陳曉指出，東興口岸出入境人數每年都在增加，「以今年來說，平常一天3至4萬人次，高峰期達到一天4.7萬人次。」其中遊客佔佔50%至60%。

越南芒街有國際級的高爾夫球場，常透過舉辦業餘人士的高爾夫球賽事，吸引高球愛好者到當地打球和觀光，讓有「地利之便」的東興成為遊客出入境首選。陳曉表示，九月左右到隔年四月份是高爾夫球旅遊的旺季，尤其冬天，當地最冷才十幾度，很常時候都穿著短袖。

她解釋，台灣與南韓的高爾夫球愛好者選擇從東興進入芒街，大都會搭機到南寧，之後在前往東興當地，相比飛到越南其他城市再轉往芒街，節省了許多時間。

▲北侖河二橋已成為中越經貿重要管道。（圖／記者曾俊豪攝）

不過，隨著出入境人數和貨物量的增多，東興口岸上的「北侖河大橋」已無法滿足發展需求，因此兩地政府幾過磋商，決定提出建設北侖河大橋二橋。此橋長約618公尺，中方投資建設的長度為463.5公尺，越南建設154.5公尺，「北侖河二橋」已於今年3月6日開通。

由於北侖河二橋將承擔中越經貿往來的重任，整體橋面的設計都比原先的北侖河大橋更寬、更廣，甚至兩國中線之處，也從原先的紅白相間「畫線分隔」，變成「畫線」加上「中越國旗」。來往貨車通過雙方口岸檢查後，行駛到中線，便象徵著越過國界。

▲右下角的北侖河大橋連接廣西東興與越南芒街。（圖／記者曾俊豪攝）