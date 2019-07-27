8間網店做嫁妝　「棺二代」招女婿「諮詢電話」打爆

▲山東曹縣棺材舖老闆替女兒徵婚。（圖／翻攝齊魯晚報）

記者魏有德／綜合報導

山東荷澤市曹縣近日因一紙「徵婚啟事」引起網路熱議。某間棺材舖老闆為替30歲的女兒徵婚貼出公告，公告上顯示，我家條件尚可，在村里經營電商十餘年，縣有八家網店，「日後悉數交由愛女佳婿」。陸媒報導，當事人反映，徵婚啟事貼出後，電話已經被打爆，多數都是來諮詢嫁妝問題。

▲徵婚啟事貼出後引起路人圍觀，網路上也引發熱議。（圖／翻攝大陸網站）

這則徵婚啟事標明，愛女161公分，需本科以上，跨境貿易、電子商務專業優先，英語、日語流利者更佳，希望對方接受在曹縣生活，不求男方有車有房….，啟事最後提到，八家網店日後希望能交由女兒女婿打理。

《北晚新視覺》報導，山東曹縣是著名的棺材小鎮，是大陸第二大淘寶村聚集地，曹縣共有113個淘寶村，村裡人人都做電商，一個天貓店估值就要90萬元人民幣（約423萬元新台幣），8間電商加起來，粗估約700萬元人民幣（3290萬新台幣）。

▲日本九成的棺木都是由山東荷澤市出口。（圖／翻攝齊魯晚報）

據了解，山東荷澤市是大陸棺木生產聚集地，是日本90%的棺木來源地。棺材舖老闆的女兒正因為家中經營棺木生意，很難找到合適的對象，老闆曾表示，「男方家庭覺得晦氣。」徵婚啟事貼出後，老闆接到很多詢問電話，「都是問嫁妝的，覺得他們不真誠。」

▲棺材舖老闆認為女兒嫁不出去是因為外界對於行業仍有偏見。（圖／翻攝齊魯晚報）

這則尋覓「棺二代」的「徵婚啟事」迅速在網路上傳開，網友表示，「都什麼年代了，做這生意又不是讓你住，怕什麼」；「學電子商務專業的春天來了」；「我的天這也太厲害了，有符合的趕緊上啊」。

