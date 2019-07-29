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直擊中越邊境／扛貨赤腳狂奔搶通關　東興口岸「邊民」的日常

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 記者曾俊豪／廣西報導

廣西東興口岸距離越南芒街僅一河之隔，每天上午八點是兩個口岸最忙碌的時刻，尤其從越南到東興做生意的「邊民」，連鞋子都沒穿，閘門一開便拔腿狂奔搶著通關，以最快速度，將肩上的貨物送達東興。

 東興口岸在1958年便開放越南人民入境大陸，不過，1978年中越關係惡化，口岸一度關閉，一直到1994年4月才再度開放。連接東興與芒街的北侖河大橋長約110公尺，橋的正中央塗著紅白相間的標示線，提醒過境的民眾只要一步便可跨過國界。

▲▼廣西,東興,東興口岸,北侖河大橋,越南,芒街,中越邊境。（圖／記者曾俊豪攝）

▲通過東興口岸後，向前行走不到五分鐘便是越南芒街。（圖／記者曾俊豪攝）

口岸通關時間為每天上午8時至晚間9時，一天中最「熱鬧」的時刻則是早上通關閘門開啟的那一刻。採訪當天，通關的時間一到，便看到芒街口岸衝出大批民眾，很多人手上、肩上都帶著貨物，甚至有人打赤腳，以參加短跑比賽的速度，扛著貨品衝過國界中線，直奔東興口岸。

相比芒街口岸的分秒必爭，東興口岸除了批發生活物資以及工藝品回越南販賣的單幫客之外，其餘大都是中國大陸的遊客或旅行團為主。相較之下，他們顯得好整以暇，若不是當天下起大雨，眾人應該都是慢慢的通過北侖河大橋，甚至在中越交界處拍照留念。

▲▼廣西,東興,東興口岸,北侖河大橋,越南,芒街,中越邊境。（圖／記者曾俊豪攝）

▲通關閘口一開，越南「邊民」立刻狂奔，力爭最短時間送貨到東興。（圖／記者曾俊豪攝）

中越邊境的「小額貿易」得利於出入境的便捷，東興口岸商務和口岸管理組長陳曉指出，東興口岸雖然不大，但出入境人數一直在中國大陸的陸路邊境口岸名列前茅，「有好幾年排在第一，目前每年平常一天3至4萬人次，高峰期達到一天4.7萬。」

她表示，去年4月份開始，除第三國入境人員採集指紋外，中國公民無論持護照或是邊民，只要刷證件、刷臉就能通關，。目前東興口岸也大大縮短入境程序，先前僅有8條自助通關通道，如今已增加到28條。

▲▼廣西,東興,東興口岸,北侖河大橋,越南,芒街,中越邊境。（圖／記者曾俊豪攝）

▲兩地小額貿易的商品種類多樣。（圖／記者曾俊豪攝）

至於越南邊民攜帶貨物的規定，陳曉表示，與一般國際出入境規定相同，由於芒街是越南北方最大的經濟開發區，也被稱為越南的深圳，主要進口堅果、食品，貨物則以橡膠、紅木為主。加上越南曾被法國殖民，法式麵包也成為邊民每天早上攜帶的主要貨物，另外像蔬菜也有人攜帶通關。

一名從東興口岸背著貨物進入越南的陸籍男子表示，自己的工作就是每天以「人力」的方式運送貨品到越南，「通常一天要跑好幾趟，一次掙幾十塊錢。」

官方數據顯示，從事互市貿易的越南邊民高達1萬多人，為了促進雙方經貿往來，大陸官方也給予越南邊民關稅優惠，每人每天可攜帶價值人民幣8000元，約新台幣3.6萬元的貨物入境，無需課徵關稅。

▲▼廣西,東興,東興口岸,北侖河大橋,越南,芒街,中越邊境。（圖／記者曾俊豪攝）

▲芒街是經濟開發區，被視為是越南的深圳。（圖／記者曾俊豪攝）

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關鍵字：中越邊境,東興口岸,口岸,越南,芒街,一帶一路,邊境貿易,北侖河,廣西,邊民,特派現場

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