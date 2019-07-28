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籲學生「目光放遠」　出席軍事夏令營林鄭月娥挺一國兩制

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▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

根據《星島日報》報導，香港特首林鄭月娥28日出席活動致詞時表示，在「一國兩制」的獨特優勢下，香港正受惠於國家高速發展所帶來的種種機遇，寄望同學把目光放遠，多留心國家各方面的發展。不過，報導中沒有提及林鄭月娥談到近日香港發生的反送中和警民衝突等議題。

報導指出，林鄭月娥28日出席2019「香港青少年軍事夏令營」結業典禮並致辭，她呼籲在場同學，以開放的態度接觸不同的人和事，積極為自己人生增值，未來為香港、國家和世界的發展，各盡所能，作出貢獻。

根據香港政府新聞網，林鄭月娥致辭時表示，青年是香港發展的動力，政府盡力支持青年健康成長。

稍早港媒曾報導，自從6月爆發「反送中」等事件以來，大陸中央和林鄭月娥都曾表示對青年工作的重視，其中大陸把香港青年工作視為「重中之重」；林鄭月娥也想要邀請大學生代表們見面，中聯辦也希望會見政治光譜屬「黃色」的年輕人，傾聽他們「心中的怨憤」。

►►港媒：陸當局檢討港反送中　青年工作列「重中之重」

根據維基百科，是由香港教育局、中國人民解放軍駐香港部隊及羣力資源中心合作舉辨的國民教育活動，在每年暑假於新圍軍營舉行，旨在培育領袖人才，營中有軍事訓練、教育、德育講座及參觀活動等，藉此磨練學生的意志力。

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關鍵字：林鄭月娥,反送中,香港青少年軍事夏令營

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