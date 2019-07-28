元朗遊行「未獲批准」爆大規模衝突　申請人被港警帶走調查

▲香港元朗示威爆發警民衝突。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港市民27日發起「光復元朗」活動，但並未獲得批准，期間更爆發大規模警民衝突。此次遊行的負責申請人鍾健平今（28）日剛出席完電台節目，約下午1點被香港警方帶往跑馬地警署調查。鍾健平亦參與了昨日的元朗活動，並稱共計有28.8萬人上街，「感到好開心。」

根據《香港電台》報導，「光復元朗」遊行不反對通知書第二申請人巫堃泰表示，鍾健平下午1點多，以簡訊的方式通知他被警方帶走，沒交代是否和「光復元朗」有關，目前鐘建平已有代表律師。

▲ 「光復元朗」活動的負責申請人鍾健平。（圖／翻攝自香港電台）

此次的「光復元朗」實際上沒有獲得批准，港警以元朗大馬路「人口酬密，商舖林立」等為由，拒絕發出不反對通知書，隨後鍾健平提出上訴，但上訴委員會一致認為維持警方決定。

鍾健平對結果表示強烈憤慨及失望，稱27日下午3點，會一個人從水邊村遊樂場門口出發，沿大馬路去元朗西鐵站，並強調是他一個人的行動，其他人不要參與，但如果其他市民要到元朗「行街」，他會歡迎。

鍾健平昨日在元朗活動表示，經他觀察每1平方公尺可容納的人數，及利用網上地圖計算市民「行街」的地總面積，得出有28萬8千人參與今日活動，對此感到好開心，並重申因其活動已被警方反對，因此今天不是遊行。

▼ 27日的遊行人士塞滿大馬路。（圖／路透社）

27日的「光復元朗」活動結束後，港警晚間開始驅散仍未離開的示威者，雙方爆發混戰。當晚9時45分左右，警方在元朗站外發射多枚催淚彈驅散示威者，大批示威人士進入車站內；晚間10時左右，速龍小隊警員突然進入元朗站圍捕，混亂中有民眾頭部受傷濺血。

香港醫管局28日表示，截至早上8時，元朗衝突中共有24人受傷，其中2人情況嚴重。警方則於淩晨作出回應，稱行動中拘捕年齡18至68歲11名男子，他們涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、襲警及襲擊等，至少4名警員受傷。

▼警方和民眾發生暴力衝突。（圖／路透）