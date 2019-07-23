尋找釣點失足！安平釣客墜3m深「卡消波塊底」　海巡聞聲救援送醫

▲台南安平南堤釣客失足跌落消波塊，海巡人咱聞聲救援，協助送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊安平商港安檢所港巡人員，7月22日下午3時許巡邏時，於安平漁港南堤聽聞港區有人呼救，經搜尋發現係1名釣客失足跌落3公尺深之消波塊底部，海巡人員通報消防人員，共同將釣客救起送醫。

22日下午3時許，南部分署第11岸巡隊安平商港安檢所港巡人員執行港區巡邏勤務時，聽聞港區內有人呼救，立即前往搜尋，同時聯繫責任區線上巡邏人員協助，共計派遣3車6員前往實施救援，另通報台南市消防局永華消防分隊救護車前往支援，於安平漁港南堤消波塊底部發現1名失足跌落的釣客，海巡人員及消防人員合力將他救起，該釣客意識清楚、暫無生命危險，經檢視後其頭部有擦傷及手腳挫傷之情形。

該男子表示，因尋求較佳釣點，未顧及自身安全，導致失足跌落消波塊內，非常感謝海巡及消防人員救援，後續由永華消防分隊救護車後送至永康奇美醫院就醫治療。

南部分署第11岸巡隊表示，該隊秉持「時間即生命，速度即希望」之精神，立即派員進行救援任務，確保民眾生命安全。在此也提醒民眾，若有任何需援助之情事，皆可撥打海巡署「118」免費報案專線，該隊將提供各項服務及救助。