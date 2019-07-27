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李鵬遺體29日火化　天安門等地將下半旗致哀

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▲▼大陸國務院前總理李鵬。（圖／翻攝自維基百科、百度百科）

▲大陸國務院前總理李鵬。（圖／翻攝自維基百科、百度百科）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國務院前總理李鵬於22日深夜11時11分，因病醫治無效在北京逝世，享耆壽91歲。《新華社》27日發佈消息稱，李鵬遺體將於29日在北京火化，屆時天安門、人民大會堂等將降半旗致哀。

報導稱，「為悼念李鵬同志，29日，首都天安門、新華門、人民大會堂、外交部，各省、自治區、直轄市黨委和政府所在地，香港特別行政區、澳門特別行政區，各邊境口岸，對外海空港口，中國駐外使領館將下半旗致哀。」

▼北京天安門。（圖／CFP）

▲▼北京天安門。（圖／CFP）

祖籍湖北的李鵬1928年10月20日出生於上海法租界，畢業於蘇聯莫斯科動力學院水力發電系，1945年加入中國共產黨，曾任大陸電力工業部部長、國家教育委員會主任、國務院副總理、國務院總理和全國人大常委會委員長等重要職務。

1983年6月，李鵬出任國務院副總理，主管能源、教育和交通，分管重點建設、電子科技、環境保護、重大設備製造等。1985年9月24日，他被增選為中共中央政治局委員和書記處書記。1986年，在李鵬的主導下，中國和英國、法國、美國簽訂協議建造大亞灣核電站，這也是當時中國改革開放政策來，中外合資最大項目之一。1988年4月，李鵬正式出任中華人民共和國國務院總理。

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關鍵字：李鵬,李鵬火化,天安門下半旗

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