陸前總理李鵬22日逝世　享耆壽91歲

▲大陸國務院前總理李鵬。（圖／翻攝自維基百科、百度百科）

大陸中心／綜合報導

中國共產黨中央委員會宣告，國務院前總理李鵬22日深夜11時11分因病醫治無效，在北京逝世，享耆壽91歲。資料顯示，作為水電專家的李鵬在總理任內繼續領導中國的水利工程，包括浩大的三峽工程。2003年3月，74歲的李鵬卸任全國人大常委會委員長，離開政壇並撰寫多部個人回憶錄。

祖籍湖北的李鵬1928年10月20日出生於上海法租界，畢業於蘇聯莫斯科動力學院水力發電系，1945年加入中國共產黨，曾任大陸電力工業部部長、國家教育委員會主任、國務院副總理、國務院總理和全國人大常委會委員長等重要職務。

1983年6月，李鵬出任國務院副總理，主管能源、教育和交通，分管重點建設、電子科技、環境保護、重大設備製造等。1985年9月24日，他被增選為中共中央政治局委員和書記處書記。1986年，在李鵬的主導下，中國和英國、法國、美國簽訂協議建造大亞灣核電站，這也是當時中國改革開放政策來，中外合資最大項目之一。1988年4月，李鵬正式出任中華人民共和國國務院總理。

1998年3月，李鵬在兩屆總理任期結束後，按憲法規定不能再連任。李鵬在第九屆全國人民代表大會上當選全國人民代表大會常務委員會委員長，他亦在1997年9月的中共十五屆一中全會上連任中共中央政治局常委，黨內地位維持第二位，僅次於時任總書記的江澤民。

2003年3月卸下職務後，李鵬撰寫多部個人作品集，他還曾一次性地將300萬元（人民幣）稿費捐給了中國教育發展基金會。他也透露，父親當年為他取名為「李遠芃」，希望他「能夠像茂盛的草木一樣，永遠紮根在中國人民的土地上」。