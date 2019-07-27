拚U12棒球國民外交 台南市12所親善學校總動員

▲WBSC U12世界盃少棒賽在台南市亞太國際棒球訓練中心少棒主球場等開打，在賽事擔任各國球隊親善學校的12所國小師生，也開始展開棒球國民外交，用台南的盛情接待國外朋友，讓世界走進台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

WBSC U12世界盃少棒賽7月26日熱鬧開幕，12國球隊齊聚台南市亞太國際棒球訓練中心少棒主球場，展開為期10天的賽事，在賽事擔任各國球隊親善學校的12所國小師生，也開始為期10天的棒球國民外交，不僅將隨隊為各國球隊加油，也要用台南的盛情接待國外朋友，讓世界走進台南。

擔任南非隊親善學校的文元國小師生，26日前往善化棒球場為南非隊加油，文元國小楊富安主任表示，這屆U12南非隊有很多隨隊親友一同飛來台南，甚至還有旅居台灣的南非人特別從全台各地趕來觀賽，儘管天氣炎熱，文元國小和南非隊親友加油團在場邊的吆喝聲不斷，為選手的拚勁和球技喝采。

文元國小是第2次擔任U12親善學校，上一屆接待的是墨西哥隊，本屆則是南非隊，曾擔任過親善學校成員的學生曾鈞威小朋友說，之前接待的墨西哥隊是講西班牙語，溝通上比較有障礙。這次很開心可以接待南非隊，因為練習已久的英文可以派上用場，他有自信能用流利英文向新朋友介紹台南特色景點和美食，像是孔廟及他最喜歡的小吃蚵仔煎。第一次擔任親善團成員的莊濬銘小朋友也附和說，最想介紹好吃的火腿蛋炒飯給南非隊小朋友。

對於27日晚中華隊出戰南非隊時，文元國小親善團會不會覺得很掙扎，不知道該幫誰加油？楊富安主任打趣表示：「身在曹營心在漢」，文元國小還是會善盡親善學校的責任，為南非隊加油，但內心仍希望台灣人贏球。曾鈞威小朋友則靦腆地說，因為已經有很多人幫中華隊加油了，所以他會努力幫南非隊打氣。

本屆U12賽事，台南市政府延續傳統，組成12個親善學校團，接待來台南參賽的12國球隊，親善學校加油及宣傳籌備活動在6月即巡迴各校展開，深入校園，為各國小將及中華隊加油集氣。親善學校團成員也特別製作有台南在地特色的手工藝作品要送給每位國外朋友。像是文元國小學童就親手捏製安平劍獅打棒球的捏塑贈送南非球員。除了歡迎儀式及每日比賽隨隊加油外，台南市政府亦於休戰日（7月31日）安排文化參訪計畫，讓各國代表隊體驗台南的熱情與地方魅力。

WBSC U12世界盃少棒賽27日來到第二天賽程，26日傍晚開幕戰由中華隊迎戰古巴隊，在全場7000多位球迷加油聲中，台灣小將終場以4比2勝古巴，贏得本屆賽事第一場比賽，27日晚中華隊將出戰南非隊。