災害防救軍民聯合防空3項演習六都特優　台南市三料冠軍

2019年災害防救民安5號及軍民聯合防空演習3項演習，台南市是三料冠軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019年災害防救民安5號及軍民聯合防空演習，3項演習六都評鑑，台南市唯一榮獲特優單位，名符其實三料冠軍，創下歷年演習最亮眼的成績。

市府指出，行政院動員會報為因應大規模複合型災害威脅，強化動員準備具體作為，結合NGO組織及社會慈善團體力量，推動各項教育訓練、防災整備及應變作為，以提升社區民眾自主防災意識，每年函頒演習訓令要求各縣市政府進行兵棋推演及實兵演練，以驗證全民防衛動員效能。

2019年全民防衛動員暨災害防救（民安5號）演習，於4月11日上午在安平區安平國中安平館進行兵棋推演，下午在安平區公所、安億公有停車場及安平運河進行綜合實作演練，5月28日下午進行軍民聯合防空（萬安42號）演習。3項演習成績經評鑑結果，台南市政府是六都唯一榮獲3項演習特優單位，名符其實的「三料冠軍」，創下合併後各項演習最亮眼成績。

台南市政府防救災團隊在市長黃偉哲從嚴從難指示下，2019年全民防衛動員暨災害防救（民安5號）演習以「災害防救做得更好，市民平安過得更好」為演習主軸。除市政府相關機關外，更結合公民營事業單位、NGO組織及社會慈善團體力量和自主防災社區、大專院校等參與演練。

本次演習最具創新亮點特色包括市長黃偉哲親自主持這3場演習指揮官，同時擔任兵棋推演主推官親力親為（六都首長唯一擔任主推官）就推演狀況下達處置作為，及首次結合台南航空站進行場外空難事故處置，尤其台南航空站及空軍第一戰術戰鬥機聯隊分別出動１部機場化學泡沫消防車（奧地利ROSENBAUER New Panther6x6）俗稱美洲豹機場化學消防車，震撼全場。其次奇美實業公司亦出動台灣第一台高空砲塔化學車，造價新台幣3800萬元，是先進科技救災效能的利器，進行毒性化學物質緊急應變演練。

另由台南市消防局打火兄弟自行研發利用UAV無人飛機吊掛擴音器及救生圈進行災情宣導及落水救難等及企業廠商捐贈膠筏，非常輕便，參與災民疏散撤離、載送救濟物資或協助運補移動式抽水機油料演練，還有仁德區公所在地農民達人改裝農用曳引機後座作為疏散撤離的交通工具等，在本次演習過程中成為眾所矚目焦點，當一部汽車從橋梁上墜落安平運河的一霎那，參加觀摩演習的外縣市代表及市民，莫不發出驚叫聲連連，宛若拍片場景，消防特搜弟兄發揮高超的精良戰技，將平時訓練專業技能，淋漓盡致的表演，獲得市民肯定的掌聲，當然也獲得中央部會評核官的讚賞，「台南市的防救災演練就是不一樣」，演習結束後，3項演習六都評鑑台南市是唯一榮獲特優單位，名符其實的「三料冠軍」，創下歷年演習最亮眼的成績。

市長黃偉哲對於市府防救災團隊能夠群策群力，發揮團隊合作精神，精進縱向指揮及加強橫向溝通，整合所有救災資源，充分展現在演習過程的模擬情境。接任台南市長的黃偉哲，第1年災害防救演習即能獲此殊榮，表達高度的肯定與鼓勵。市民的健康與安全，一直都是市長最重視的工作，如最近登革熱疫情的防治宣導及動員全民一起動手清除孳生源一樣，「防疫如同作戰」，沒有假期，災害防救的工作更是要如此，才能確保這座美麗的城市成為宜居、幸福、永續發展的城市。