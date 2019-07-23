台南市毒品檢驗中心成立　黃偉哲：衛警合作毒品零容忍　

▲台南市衛生局及警察局，共同舉辦「毒品檢驗啟航，打造無毒台南」聯合記者會，宣告毒品檢驗中心正式運作，遏阻毒品氾濫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局及警察局，7月23日共同舉辦「毒品檢驗啟航，打造無毒台南」聯合記者會，開啟衛生局、警察局毒品檢驗合作新紀元，市長黃偉哲親率衛生局長陳怡及市警局長周幼偉局長出席，強調整合市府資源進行跨局處毒品檢驗合作，一舉打擊毒品犯罪問題。

市長黃偉哲表示，市府對於毒品沒有任何容忍空間，毒品防制也是警政及市政重點，台南市擁有全台灣第一個、目前也是唯一一個由直轄市地方政府執行毒品檢驗，且具法律效力的檢驗中心，透過台南市衛生局與警察局聯手，運用檢驗儀器快速及準確分析，讓警方能即時遏止毒品氾濫。

黃偉哲感謝衛生局及警察局第一線值勤人員辛勞，更謝謝市議會各位議員的支持，讓台南在反毒戰爭中站穩有利位置，保護下一代。

衛生局陳怡局長並將手持式「拉曼分析儀」轉交給市警局長周幼偉，象徵揭開2局毒品檢驗合作序幕，現場並實地以手持式拉曼分析儀示範毒品檢驗，為第一線警察人員提供了一項毒品篩檢的利器。

衛生局指出，在今年3月11日公告為衛福部食品藥物管理署尿液毒品檢驗指定認可機關，認可檢驗項目有安非他命類、MDMA類、鴉片類（嗎啡&可待因）、大麻類、愷他命類,並於7月1日起開始受理警察局尿液毒品送驗，另配合法務部政策，預計8月1日開始受理7-胺基硝西泮、7-胺基硝甲西泮（一粒眠代謝物）、4-甲基麻黃鹼（喵喵代謝物）、4-甲基甲基卡西酮新興毒品尿液檢驗。

近年來因毒品型態的多樣性，及其結構上之高度變化，致使檢驗難度提高，衛生局檢驗人員除專業訓練上持續精進，檢驗品質上不斷提昇，2019年以市預算增購拉曼暨傅立葉轉換紅外線光譜儀，強化毒品檢驗設備，漸進購置各項新型精密檢驗儀器，提供更精準的檢驗數據，建構具國家級規模的實驗室設備，於檢驗質與量上作最嚴謹的把關。

台南市衛生局表示，未來檢驗中心將更擴大檢驗業務範疇，加強與台南市政府各局、處檢驗合作的機會，在檢驗管控上將比過往更加積極、嚴謹，讓檢驗項目更加全方位，嚴格落實檢測品質管控，為大台南的檢驗做更完善的把關，營造大台南為零毒品，適宜居住的幸福城市。