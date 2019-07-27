被懷疑繞路！運將狂撂8人西瓜刀猛砍　2男傷「深可見骨」慘哀嚎...滿地血

▲因為懷疑運將繞路，2名男子惹禍上身。（圖／記者蕭可正攝）

記者戴若涵／花蓮報導

花蓮市美崙公園26日清晨發生喋血案件！2名男子搭乘計程車時質疑運將繞路，不料卻惹禍上身。運將不久後撂8人手持西瓜刀前往公園尋仇，導致2名男子受有多處刀傷，現場滿地血跡，相當駭人。

事件發生於26日清晨6時許，32歲許姓及21歲鄭姓男子搭乘計程車，因為懷疑運將繞路，雙方發生激烈口角。但他們萬萬沒想到，下車後不久，運將竟撂了8名黑衣男子前來尋仇，一見到2人便拿起手中的西瓜刀便一陣猛砍，許男及鄭男當場鮮血四濺，而一票黑衣男見狀則迅速騎上機車逃離現場。

▲一群黑衣人見到2名男子就是一陣猛砍。（圖／記者蕭可正攝）

鄰近社區大樓的警衛在人群聚集時，便感覺不妥趕緊報警，他說，「我報（警）的時候他們都還沒起衝突，我一回來，怎麼奇怪地上都是血」；而警方趕抵現場時，一群黑衣人早已鳥獸散，留下傷重的許男、鄭男在原地等待救援，趕緊通報救護人員前來支援。

據了解，許男手臂、手掌處有刀傷，手指也被砍斷，被緊急送往醫院縫合；鄭男則是腿部、手部、背部等多處刀傷。2人傷勢嚴重，有的傷口甚至長達20公分，深可見骨，相當駭人，救護人員小心翼翼將2人抬上救護車時，還能聽見痛苦哀嚎聲，所幸2男經送醫搶救後已無生命危險。

警方已循線找到共9名男子到案說明，要進一步釐清整起事件詳細發生原因及經過。（來源：東森新聞）

▲事發現場留有大片血跡，相當駭人。（圖／東森新聞）

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