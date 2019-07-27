國中二年級女車禍削去半邊頭蓋骨　全家陷入困境…母賣麵苦撐

▲▼ 少女補習班下課遭遇車禍昏迷四個月，生活起居包含上下床只能依賴他人照料。（圖／翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣朴子國中二年級女學生蔡亭羽，今年三月時因搭乘補習班交通車遭遇嚴重車禍，讓正值青春年華的她現在只能躺在病床上倚賴家人照料，與母親蔡佳珍及哥哥相依為命的一家人，頓時間也因為這突如其來的噩耗，全家頓時陷入愁雲慘霧。

▲▼ 少女自小成績優異，是家人的寶貝。（圖／翁伊森翻攝）

今年3月29日晚間8點12分，亭羽搭上課後補習班由70歲余姓男子駕駛的交通車，卻在途中意外撞上路旁耕耘車，余姓司機現場慘死，車上三名學生也因此受輕重傷，當中傷勢最重的蔡亭羽至今四個月過了，還躺在醫院病床上，依賴呼吸器及家人照料度過每一天。蔡亭羽媽媽平日靠賣麵微薄收入供母女倆過活，亭羽的哥哥也暫停廣告公司工作返家照顧亭羽，亭羽的醫療費用瞬間成為全家人沉重的負擔，全案目前也與補習班協調中。

▲▼ 蔡姓少女媽媽賣麵微薄收入支應全家收入。（圖／翁伊森翻攝）

出身單親家庭的蔡亭羽，自小與奶奶、媽媽及哥哥相依為命，媽媽在東石鎮上開著小麵攤憑藉微薄收入，支應亭羽生活及上學費用，亭羽在校成績相當不錯，在班上也很有人緣，心懷醫生夢的他卻在一場車禍腦部受重創陷入昏迷讓她夢碎，現在的她只能躺在床上倚賴家人及照護人員協助她上下床。

蔡佳珍表示，亭羽因車禍進行手術將頭蓋骨削去一半，中樞腦神經也嚴重受損，四個月過去了人依舊昏迷，昏迷指數一度來到7，現在的她眼睛雖然已經可微開，但瞳孔對光源尚無反應，醫生也請她要有心理準備，亭羽即使復原，也有可能失明，甚至變成植物人的可能，但她只希望自己女兒有天可以醒過來，重回她的懷抱。