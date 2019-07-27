影／深蹲1000下！女大生2天後睡醒「雙腳不能彎曲」...尿液變「茶色」她嚇歪

記者洪珮瑄／綜合報導

重慶一名19歲的大二生小唐近日與好友視訊通話，並且相約一起做1000下深蹲，沒想到第二天睡醒，兩人的雙腳竟無法彎曲。事後，小唐在男友的幫忙下，到醫院求助才得知，原來自己因運動過度導致「肌肉溶解」，幸好還年輕代謝較快，不然可能引發腎衰竭。

▲女大生做了1000下深蹲，雙腳爆痠還無法彎曲。（圖／翻攝梨視頻，下同）

綜合陸媒報導，小唐11日晚間一時興起打給好友，並且在視訊中約定，一起督促對方做1000下深蹲。就這樣過了2、3個小時，兩人一邊聊天，一邊運動，等到完成後，還感到肌肉特別痠痛，但當時小唐與好友並沒有特別在意，認為只是運動後的特別現象。

直到13日上午，小唐睡醒時發現雙腳已不能彎曲，而且還非常痠痛，甚至連尿液都呈現「茶色」，讓她嚇得趕緊叫男友陪她去醫院做檢查。事後，醫生檢查完驚訝表示，女大生的肌紅蛋白數值「爆增」，已超過檢查儀器3833的最高值，而肌酸激酶數值也飆高，該情況十分罕見。

▲女大生的肌紅蛋白和肌酸激酶數值都飆高。

醫生指出，該名女大生因為運動過度，引起「橫紋肌溶解症」，嚴重的話很可能導致腎衰竭，幸好她還年輕，身體代謝較快。事後，小唐被在保護內臟器官的前提下進行補液，情況也漸漸好轉，目前已順利出院。