夏日瘋狂重訓！男大生3天後「小便醬油色」　醫生診斷「肌肉溶解」了

▲福州男大生夏日劇烈運動進醫院。（圖／翻攝自《梨視頻》）

大陸中心／綜合報導

夏日運動後肌肉酸痛要小心！福建省福州市一位男大生日前利用假期瘋狂健身，沒想到3天後拉出的「小便接近醬油色」，急忙就醫被醫生告知「肌肉溶解」了！網友看後秒嚇歪，「嚇得我都不想去健身房了」、「健身真的不能急於求成」！

據《梨視頻》報導，福建第二人民醫院腎病科主任吳強診斷男大生為典型的「橫紋肌溶解症 」。他說，「這個病多見於平時很少鍛煉、短時間內突然瘋狂鍛煉的人；鍛煉後出現尿液醬油色就是特別明顯的特徵，要警覺立馬就醫。」

他表示，男生幸好發現及時，沒有出現明顯的腎衰竭現象，接受治療後已經恢復正常，目前已經健康出院。

網友秒嚇歪，「嚇得我都不想去健身房了」、「給懶人找到了一個繼續懶下去的很好的理由」、「健身都是循序漸進，哪有一口氣變壯男的」、「欲速則不達」、「恐怖，一動不如一靜」、「健身剛開始不能太拼，要循序漸進，讓身體有個適應期」。

橫紋肌溶解症（rhabdomyolysis）是骨骼肌受到直接或間接的傷害。當肌肉纖維死亡時，釋放了原本待在肌肉細胞內的物質，像是鉀離子、尿酸、肌酸激酶（creatine kinase，縮寫為CK）、肌紅素（myoglobin）。這些潛在的有害物質，大量進到血流後，會嚴重影響腎臟功能和心律，引發一連串的身體問題。若沒有及時處理，這是有機會致死的疾病。