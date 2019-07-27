全台最大牛仔褲加工廠併購涉違法　董座陳仕修500萬元交保

▲如興董座陳仕修訊後以新台幣5百萬元的金額交保。（圖／記者趙永博攝）



記者劉昌松、趙永博／台北報導

全台最大的牛仔褲加工廠如興紡織，遭立委黃國昌質疑拿國發基金補助，在2018年併購大陸「玖地」公司。台北地檢署26日指揮調查局台北市調處，在下午股市收盤後，搜索如興公司和董事長陳仕修住處等3個地點，並同步約談陳仕修以及徐姓財務主管2名嫌疑人，26日晚間2人移送北檢後，被依違反證交法，分別諭令以500萬及50萬元交保。

如興紡織(4414)成立於1977年，不僅是台灣老牌成衣廠，更是全台最大牛仔褲加工廠，2015年董事長陳仕修以130億購併大陸玖地集團，該集團營收規模比如興大過5倍，為台灣紡織業史上最大購併案。

不過時代力量立委黃國昌在2018年間提出質疑，他懷疑國發基金動用15億元，協助如興購併玖地，但是該購併案未包含玖地旗下的「夢爾羅」、「庄吉」2家公司，而2間公司員工的薪水，卻是由如興所支付，根本是「用台灣納稅人的錢，養大陸藏起來的公司」。

此案經金管會將相關資料函送後，檢調懷疑如興購併案中，疑似有財報不實等問題，26日兵分3路搜索，並以涉《證交法》嫌疑人身分，約談董事長陳仕修以及徐姓如興財務副總，2人當晚就被送往北檢複訊，由檢察官漏夜偵訊，檢方如此大動作搜索如興，也震驚了全台紡織業。

經過檢方複訊後，27日凌晨2時序許，檢方依證券交易法，諭令如興董事長陳仕修及徐姓財務副總，分別以500萬及50萬元交保候傳。2人一前一後辦理交保，並不發一語地走上法院門外準備好的車輛，迅速離開台北地方法院。

▲如興公司內的徐姓財務副總，訊後以50萬元的金額交保。（圖／記者趙永博攝）