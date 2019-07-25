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攜300台青昆山謀職　蕭萬長：青年是兩岸融合重要力量

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▲▼2019兩岸青年實習就業創業研討會。（圖／取自主辦方網站）

▲2019兩岸青年實習就業創業研討會在昆山舉辦，台青為主活動簽到。（圖／取自主辦方網站）

記者陳政錄／昆山報導

第三屆「兩岸青年實習就業創業研討會」今天在江蘇昆山舉辦，包括68名從台灣前來，以及正於大陸各地實習、求學的超過300名台青齊聚謀求創業、就業發展管道，兩岸企業家峰會台方理事長蕭萬長強調，青年是推動科技創新跟產業創意的主要動能，也是促進兩岸經濟、社會深化融合發展的一個重要力量。

蕭萬長指出，近年來大陸高度重視台灣青年在陸發展的議題，習近平總書記曾多次表示，要逐步為台灣同胞在大陸學習、就業、創業、生活提供和大陸同胞同等的待遇，因此峰會連續三年，在大陸舉辦青年就業創業研討會。

▲▼2019兩岸青年實習就業創業研討會。（圖／記者陳政錄攝）

▲蕭萬長。（圖／記者陳政錄攝）

他說，在當地政府支持下，本屆共有100家企業和機構，為參加本次研討會的青年，提供超過1200個工作和實習機會，希望青年朋友好好利用此次難得機會，找到適合自己的就業、創業條件。

大陸國台辦副主任裴金佳首先舉大陸去年生產總值，突破90兆元人民幣為例，表示大陸經濟社會發展已發生巨大變化，更有14億人口的消費市場，藉由一帶一路、粵港澳大灣區、長三角一體化等發展戰略推動，為台商台青提供舞台。

因此他強調，中方會持續貫徹落實「對台31項」措施，藉由76家海峽兩岸青年就業創業基地等平台，幫助台青在大陸走得更平順。

▲▼2019兩岸青年實習就業創業研討會。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦副主任裴金佳。（圖／記者陳政錄攝）

該活動由兩岸企業家峰會、江蘇省政府等共同舉辦，聚集由長三角地區的各台灣大專院校校友會邀請，正於富邦華一、中國銀行、廈門銀行、工商銀行、上海麥可將文創園區等工作實習的台灣青年，和正於江蘇、長三角地區參加實習體驗營的台灣大學生、專程從台灣前來的台生等，名單上共337位台青代表，參加24到26日舉行的2019兩岸青年實習就業創業研討會活動。

在今天上午主論壇結束後，下午還將於昆山杜克大學舉辦台青實習分享會、兩岸青年創業項目展示，以及兩岸青年菁英人才招聘會，包括上海南僑、吉的堡教育集團、湊湊餐飲、亞馬遜（中國）、北京京東世紀貿易、北京奧美互動諮詢，於昆山的台商捷安特、日月光、緯創、正新橡膠，還有蘇州的誠品和紅豆集團等，提供超過1200個實習和就業職缺予台灣青年。

▼2019兩岸青年實習就業創業研討會。（圖／取自主辦方網站）

▲▼2019兩岸青年實習就業創業研討會。（圖／取自主辦方網站）

▼嘉賓在台上和台青分享創業資訊。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼2019兩岸青年實習就業創業研討會。（圖／記者陳政錄攝）

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