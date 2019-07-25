台灣漫畫家登上全球最大網媒！翻譯成3國語言　「黑暗神展開」劇情爆紅

▲台灣29歲漫畫家登上Bored Panda報導。（圖／翻攝自賴惟智IG／eddlai608）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣一名29歲漫畫家賴惟智（Edd Lai）日前被國外知名的網路媒體報導，報導除了介紹他的漫畫風格、創作理念之外，還分享許多他的作品，消息也立刻引發各國網友討論。賴惟智後來也在批踢踢感謝說，「很高興能接受這次的專訪，我會繼續努力」、「希望台灣的漫畫能被更多人看見，作品行銷全世界。」

外國知名網媒Bored Panda（無聊熊貓）替台灣漫畫家賴惟智進行一場採訪。賴惟智表示，他對平面藝術非常熱愛，「我不僅喜歡透過文字講故事，還喜歡使用圖片來描繪故事」，他認為添加一些視覺效果，除了可以更好的描繪自己的感受，讀者也能夠詳細去體會。

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▲故事的最後經常出現戲劇性的展開。（圖／翻攝自賴惟智IG／eddlai608）

賴惟智認為，對於那些不熟悉他的作品的人來說，可能會覺得他的作品是恐怖類型，但他的作品其實是可愛、有趣的，而且故事的最後經常極具戲劇性；他也試圖透過他的作品，探索人性的不同的面相，他也希望讀者可以參與他的故事，提出或討論他故事中的一些問題。

▲賴惟智的作品風格多變，多以黑暗感的畫風呈現各種主題。（圖／翻攝自賴惟智IG／eddlai608）

報導曝光後，賴惟智也在批踢踢感謝說，「雖然有一點不好意思，但覺得這是很值得開心的好事，所以想和大家分享」、「真的很高興能接受這次的專訪，我會繼續努力的」、「希望台灣的創作環境能越來越好，台灣的漫畫能被更多人看見，作品行銷全世界。」

此外，賴惟智也介紹他們的作品說，他們面向國際的漫畫創作計劃，主要是從今年5月13號正式開始的，內容由他主創、繪師尼太擔任主作畫，除了在歐美的9GAG、Reddit反應頗佳外，「還有被翻譯到越南跟俄羅斯等地，都很受歡迎。」希望作品未來能夠被更多人看見。

▲除了中文英文之外，漫話還被翻譯成越南文、俄文等語言。（圖／翻攝自賴惟智IG／eddlai608）

其他網友也紛紛留言說：「真的很棒唉，畫風特色卻細膩」、「真的是歐美風格的連環畫」、「恭喜你們」、「你真的很猛，圖都有韻味」、「之前在越南有同事分享，沒想到是台灣自己創作的，了不起」、「意外很對外國人胃口的漫畫」、「真的常在9GAG看到你們的作品」、「漫畫劇情都很讚」。