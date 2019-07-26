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【瑪法達談星】十二星座07.24～07.30運勢！牡羊幸運星加持、魔羯要懂不爭硬道理

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【瑪法達談星】十二星座07.24～07.30運勢！牡羊幸運星加持、魔羯要懂不爭硬道理

脫離恐怖7月風暴—「魔羯座月食」與重磅災星地雷區的本週，取而代之的是「水星退行」（水逆）的最後一週倒數、「獅子座之月」上場，與包括「火星╱歲星三合」在內的眾多超級星象大吉兆接踵而來。太陽、金星與火星先後進駐獅子座的星空氛圍，將轉向獅子座調性的驕傲、自信、好勝、榮譽、正直與熱情。大環境亂象漸緩，還會有令人欣慰的大幅樂觀氣氛注入。

「火星╱歲星三合」意味行動主導幸運，事在人為，最利於主動創造成功條件、在實踐中創造價值的行動家。上述水逆期進入最後一週倒數，則意味著一個風阻係數逐漸減輕的新開始就要來臨。

星象大事有：7月24日的一級吉兆—「金星╱水星合相」；7月25日的超級吉訊—「火星╱歲星木星三合」；7月27日的金星轉進獅子座；與7月29日的一級警訊—「太陽╱天王星角衝」。就星象意義解讀，雖然是叢林法則強者為王、光環集中於少數的大環境，但善用情勢、積極行動的人，也能成為贏家。

請繼續往下閱讀...

財經方面，金星轉進獅子座、「水逆效應」減弱，且財星訊號由負轉正的本週，星象顯示，大環境投資情緒將向獅子座的高風險屬性傾斜。市場黑天鵝與利空消息等市場非理性波動也有減少跡象，投資人宜注意因應。

就個別星座而言，「水星退行」（水逆）與災星肆虐大減、歲星超級吉兆接手的本週，雖然尚未完全脫離近月來的星象風暴半徑，但「危機指數」已經大大沖淡。喜事多過煩惱的幸運星重回主流。幸運榜首當屬，守護星大獲幸運星歲星超級加持的牡羊座。實力與才華做後盾，當舞台架好、機會降臨時，就是大放異彩的最佳人生男女主角。

好運居次的是天蠍座。事業宮湧進太陽、金星與水星三大吉星，天時地利人和與動機等條件都足了，是全年離功成名就、出人頭地最近的良辰吉月，發達輝煌的跳躍高度有賴此時布局與經營；好運第三仍由上週的射手座續抱，行事變得積極奮發、嚴謹自律，把理想藍圖付諸實現，合作案順利，前景十分看好。

上週的低潮星天蠍座與魔羯座，本週天蠍座順利畢業，擠進幸運排行。水瓶與魔羯座則是運勢低於平均值的煩惱星。

星座排行
  • 牡羊座：霸氣登場、名利雙收、攻無不克、氣場最旺
  • 天蠍座：勝利在望、步步高升、權力在握、事業最強
  • 射手座：劍及履及、合作無間、更上層樓、戰力最猛
  • 天秤座：有口皆碑、苦後回甘、心願得償、收穫最多
  • 愛情運：★★★☆
  • 金錢運：★★★☆
  • 事業運：★★★☆
  • ★★★★★為滿分，☆為0.5分

牡羊座、獅子座、射手座，本週（07.24～07.30）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

星月爭輝，日正當中。守護星與歲星呈大吉相的這段日子，某場人生盛事即將隆重登場，是年度最值得記憶的燦爛光點。重大喜訊來訪，及第登科、金榜題名、選秀入圍或高升榮調等登上人生更大舞台的機緣可期。三大吉星強力加持子女宮，無論是情感結晶或創作結晶，都容易在此時有了加速開花結果的旺盛發展。事業能見度與表現性大增，各項關鍵績效指標極為神勇，有望打響名氣、大展雄風，在工作轟轟烈烈一番作為。情感、金錢、繁華、成就、友情與親情都不缺。財旺。愛情是顆激越的心。

♌獅子座（7月23日至8月22日）

如虹氣勢，美中不足。本命宮坐擁三大吉星強力加持、守護星卻又與劫星天王星呈不利衝角的這段日子，氣勢、機運與犀利度都在年度之最，衝鋒陷陣、自立門戶或競技稱霸，勝率堪稱年度高峰。只是高處不勝寒，勝敗轉換恐怕也在一瞬間，切莫忘形。事業經營獨立與自主性頗強，提防豬隊友反助攻。發大財潛力增。愛情是眾星環繞的恆星。

♐射手座（11月22日至12月21日）

加碼挺進，戰力升級。守護星與火星呈幸運角的這段日子，年度事業衝刺又逢另一波生涯浪頭，可望加足馬力趁勢續攻，仍有近兩個月延燒期。一度因故遲疑的構想藍圖，可望疑慮釐清、狀況解除，進入有效執行階段。事業更可能因高層強力背書，引介人脈與機會，加快上坡速度。偏財旺，閱讀是另一物超所值的投資。愛情是暖意洋洋。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（07.24～07.30）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

不虛此行，於願已足。三大吉星在財富宮閃閃生輝的這段日子，金錢、愛情與事業都落在成績單的頂標區間，是年度人生財富無論就總值或分項得分都很值期待的高滿足期。財務體質改善、資產增值、所得增加或物質目標達陣等勝率大增，吸金威力持續近月。事業有想法有行動，概念付諸執行，迴響熱烈。注意健康。愛情是種忠實的信仰。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

雨過天晴，勢不可擋。事業宮擠進三大吉星強力加持的這段日子，一掃前些日子以來的鬱悶與糾結，人生天候轉晴，主客觀條件終於一起成熟，不僅是年度事業大展鴻圖最關鍵的黃金月，也是情感、學業與財富的得意週。是近月來與幸福的距離最接近的交會。職場平行關係與垂直關係都適時提供助攻加分，精算風險、幕後策劃、險招偏鋒奏功，可望異軍突起，以黑馬之姿躋身前列，高升受獎、贏得殊榮等風光事近在眼前。宜設定高標準趁勝追擊。財富總值有大幅躍升之兆。愛情是幸福最適黃金比例。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

能者多勞，樂在其中。悠遊於正負雙線軌道、忙碌度大增的這段日子，事業即將有絕佳良機來訪，有藉此一舉打響名號、贏得掌聲的表現。主業得心應手，生涯輔助線也經營得熱鬧滾滾、虎虎生風，作風卻是低調平實、任勞任怨，頗有責任感。近期在熟悉領域將有登上舞台發光發亮機緣。提防美食誘惑。投資回報佳。愛情是種平淡裡的細細牽動。

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（07.24～07.30）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

雨潤風柔，鴻運當頭。守護星最後一週退行即將結束、且與財星呈合相大喜的這段日子，不僅退行期常見的風波打擊力道大減、進入尾聲，月初以來的年度超猛運勢續強，還將遇絕佳機緣為生涯拚搏帶來趨吉避凶、化阻為助的幸運緩衝。事業文思泉湧、能言善道，訊息包裝頗能打動人心。萬人迷指數高。好禮不斷。愛情是幸福保鮮長溫。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

相濡以沫，四海一家。守護星與財星呈超幸運角的這段期間，將走出近期來的短暫低潮，迎向人生向陽光照。正值年度最具群聚動機的友誼期，同溫層戰友的相互取暖與夢想鼓舞是前進的重要動力，在團體或鬧市中領受存在的感覺與自我價值。事業理想感染力、組織動員力與票房潛力相輝映。百毒不侵。正偏財皆佳。愛情是座落曖昧的交界。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

兩全其美，皆大歡喜。守護星與太陽角衝的這段日子，容易因情緒或理智盲點導致誤會或爭執，一度讓局面又乾又僵。易地而處、策略妥協不失為拉近彼此立場、化解頑敵的權宜之計。提防主觀過重或本位主義導致合作裂痕。事業結盟大吉，合作團隊陸續就位，沒有單飛本錢，不妨掌握大原則、力求雙贏。有大開銷。愛情是甘為幸福駐足的季節。

金牛座、處女座、魔羯座，本週（07.24～07.30）土象星座運勢。

♉金牛座（4月20日至5月20日）

如魚得水，攻守皆宜。守護星與財星呈合相大吉兆的這段期間，有大喜上門，年度順遂感與滿足感直衝最高點。是享受前階段耕耘成果、開心驗收的安定期。事業主力將先前從觸角延伸、多方試探的對外擴張，重心拉回主戰場，目標聚焦明確，也更能深度經營。表達推銷、短打表現不錯，是順利新里程。財力躍進。愛情是向陽的棲地。

♍處女座（8月23日至9月22日）

枕戈待旦，喜從天降。守護星與財星呈合相大吉兆的這段期間，守護星退行也進入最後一週倒數，可說喜氣盈門、阻力銳減，能從相對弱勢的條件中脫穎而出、絕地反攻，表現符合理想期待。事業著重內部建設，去除沉痾、串連整合、重整戰備，體質頗有改善。人氣上升，成績頗見突飛猛進。財運大吉，驚喜好禮上門。愛情是靜待發苗的新綠。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

蝶蛹變身，另眼相看。生涯翻轉力大增的這段期間，沉得住氣、耐得住操，不爭一時，贏在終點線，才是硬道理。痛苦將過去，美麗會留下來，事業轉型將迎來體質改善、淬礪精煉後的更佳版本，敗部復活、失而復得、討回公道、一舒怨氣等回甘際遇可期，別被過早悲觀打敗。利貸款補助、清償債款、投資理財進帳。愛情是眷戀恨不朝朝暮暮。

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