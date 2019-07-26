午後雷雨區擴大！今起連4天防「劇烈天氣」　吳德榮：下週有利颱風發展

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴的天氣，僅山區有局部午後雷陣雨；溫度方面，各地天氣悶熱，高溫普遍在33-35度。氣象專家吳德榮指出，根據最新資料可以觀察到，一週後的大氣型態有利颱風生成，但各別颱風的變化，還是充滿變數，並非模式在一週前能準確模擬的，需持續觀察。

中央氣象局預報員官欣平表示，今(26)日太平洋高壓稍減弱，水氣增加，各地大多為多雲的天氣，午後各地仍要留意局部雷陣雨，山區及近山區的平地有局部大雨或豪雨發生的機率，出門留意天氣的變化，請攜帶雨具備用，入夜後中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區也偶有零星陣雨。

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▲雷達合成回波圖。

溫度方面，各地高溫普遍在33-35度之間，中午前後紫外線指數偏高，出門在外請做好防曬並且多補充水份，以防中暑。另外，日本南方海面的熱帶性低氣壓，有可能發展為今年第6號颱風「百合」，目前往北朝日本關東移動，對台灣沒有直接影響。

▲潛勢路徑圖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(26日)晨台南、高雄已有局部降雨。截至5時北台灣最低溫約在24度(桃園大溪24.1度、新北福隆24.3度)，台北市區的最低溫也在25度(文山區25.3度)左右。

吳德榮表示，今日各地為晴時多雲，盛行偏南至西南風，水氣漸增，不穩定度提高，午後局部雷陣雨，範圍擴大、強度增強，應注意氣象局的特報。北部氣溫約在25至36度、中部25至35度、南部24至36度、東部24至36度。

▲定量降雨預報圖。

吳德榮透露，週末及下週一(27至29日)低層水氣更為增多，各地多雲時晴，但大氣很不穩定，午後對流旺盛，影響範圍亦較大，「劇烈天氣」發生的機率提高；其他時間中南部及花蓮以南地區，亦有局部短暫陣雨的機率。

下週二至週四(30至1日) 各地為晴朗炎熱，午後局部雷陣雨在山區發展，並擴及鄰近平地；清晨東南部、南部沿海地區偶有零星、少量降雨的機率。本期氣溫變化不大，白天最高溫大約都在34至36度左右。