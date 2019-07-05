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網美必訪高雄景點！夢時代「18天生啤快閃店」限定芒果啤酒冰沙夯爆

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▲玩3米高彈珠台、吃紅麴豬腳套餐，18天生啤快閃店首站高雄夢時代。（影／即新聞）

生活中心／綜合報導

忙碌的生活步調，許多人在工作結束後小酌一番，邀請三五好友聚餐，搖擺在微醺的光陰裡。民眾熱愛的啤酒品牌「台灣啤酒」被譽為本土鮮釀王者，新鮮限定18天保存期限的「18天台灣生啤酒」快閃店巡迴，7月4日（四）至7月29日（一）第一站插旗高雄夢時代，無敵澎湃的玩樂攻略，讓《ETtoday新聞雲》小編帶大家深入探險。

台啤 。（圖／台啤提供）

▲新鮮限定18天保存期限的「18天台灣生啤酒」快閃店巡迴，第一站將在7月4日（四）至7月29日（一）插旗高雄夢時代。（圖／業者提供）

炎炎夏日進入喝冰飲、啤酒的旺季，不論是台灣本土品牌或是街邊特色小店，都渴望在這個酷熱的天氣中，能夠透過沁涼的冷飲來解暑！夏天，大家都有個共通病徵「食慾不佳」想要在黏膩煩悶的空氣裏找尋一絲沁涼感，許多人習慣喝新鮮水果特調的茶飲，18天生啤酒快閃店也不例外，這次快閃店主打新鮮麥味的18天生啤酒，結合夏季盛產的金黃芒果，兩者融合後打造今年夏天必喝的消暑聖品「18天生啤酒芒果冰沙」獨特芬芳滋味與沙沙口感，天然好喝又好拍，層層疊疊的雲朵冰沙感超殺手機記憶體，一口入魂讓網美們愛不釋手。

台啤 。（圖／台啤提供）

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台啤 。（圖／台啤提供）

▲18天快閃店結合在地美食，主打台酒獨賣經典下酒菜，包含「紅麴豬腳」、「紅麴香腸」。

台啤 。（圖／台啤提供）

台啤 。（圖／台啤提供）

▲台灣啤酒在18天快閃店打造高達3公尺的巨型彈珠台，現場只要按讚台啤粉絲團即可搶鮮體驗兒時回憶。

夏天就是要乾杯！冰涼啤酒也需要靠美食、小吃搭配才能激盪出高潮火花，點燃暑假最夯的時髦吃法。18天快閃店結合在地美食，主打台酒獨賣經典下酒菜，包含「紅麴豬腳」、「紅麴香腸」變成餐桌最美味的靈魂主菜，最重要的是不用網路苦苦等候搶購。喜愛吃海鮮的也別錯過「蝦味鮮套餐」復古滋味絕對是2019年最夯的刷嘴零食，另外，18天生啤快閃店加碼推出集點活動，消費者及滿指定點數即可兌換限量啤酒杯、共兩款。

此次登場的「18天快閃店」除了有吃有喝，還要讓你玩個暢快！台灣啤酒在18天快閃店打造高達3公尺的巨型彈珠台，現場只要按讚台啤粉絲團即可搶鮮體驗兒時回憶，挑戰成功還可以享受專屬好禮抽獎，享受南台灣清幽的美好假期。

週末假日限時開放時段讓民眾體驗刺青，平常不敢嘗試的你，趁著無壓快樂的心情與刺青師討論，刻畫自己一生最獨特的印記，彷彿沈浸在嬉皮嘉年華的氛圍中，體驗成功就可以免費獲得啤酒或香腸。另外，「18天快閃店」每晚舉辦新鮮交杯活動，特別適合熱愛參加Party的人，享受呼朋引伴大口喝啤酒的暢快，今年暑假來場冰涼新鮮的體驗吧！趁著休閒時刻來一趟高雄，觸摸港都仲夏豔陽的熱情。

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關鍵字：18天生啤,18天快閃店,台灣啤酒,高雄夢時代

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