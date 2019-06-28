跨世代的國民啤酒！尚青台灣味經典走過一世紀

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▲三五好友聚餐少不了來點啤酒助興，台灣人吃熱炒、鹹酥雞或滷味，也會搭配啤酒一起享用，才覺得對味。（圖／示意圖／免費圖庫pexels）

消費中心／台北報導

吃熱炒配台啤，這麼對味又速配的組合，是台灣人最熟悉的味道，即使面對進口啤酒和精釀啤酒夾殺，仍撼動不了「國民啤酒」的地位。說到台灣啤酒，不同世代最熟悉的，就是帶著獨特苦味、醇厚麥香及啤酒花香的經典味，就連老外來台都指定要喝，而這股屹立不搖的風味在地深耕了100年，台灣啤酒特別推出獨一無二的百年紀念版，除了品嚐啤酒滋味，限定包裝更要趕快收藏起來。

自從1919年在台北市八德路台北啤酒工場現址，由日治時期的高砂麥酒株式會社建廠，推出台灣第一支啤酒「高砂啤酒」後，台灣啤酒的前身正式誕生，僅管歷經光復後專賣制度、公賣局時代開放洋菸酒進口，以及啤酒市場完全開放競爭，台灣啤酒的魅力依舊受到大眾歡迎，尤其近年也不斷推出各種系列風味，包括18天生啤酒、小麥啤酒、水果酒、微醺系列，顛覆以往對於啤酒的觀感及印象，讓大家看到老品牌持續創新的活力。

台灣啤酒在地生根100年，在它的成長史中，除了見證國內啤酒市場的發展，也看到它融入不同世代的生活文化，不論是老一輩口中的老公賣局台啤、年輕朋友去熱炒店最愛點的台啤尚青，或是餐廳裡總想來一瓶最鮮的18天生啤，台灣啤酒横跨不同年代，在每個人心中留下當代獨有的啤酒形象。

▲慶祝100年經典時刻，台灣啤酒特別推出百年版限定包裝。（圖／業者提供）

而台灣啤酒之所以能成為經典暢銷，不只是獨特醇厚的甘苦風味，罐裝台啤上具代表性的藍色水波紋襯底，可是最有力、最親切的台灣味，讓人爽快的乾杯暢飲。在台灣啤酒100歲之際，台灣啤酒以台灣第一座啤酒廠於日治時代的建築舊照為靈感，運用復古插畫形式，將台北啤酒工場建築外觀繪製於經典台啤的瓶標及罐身，推出雙面包裝的百年版限定包裝，讓大眾能感受台啤累積的工藝能量與堅持。

▲台灣啤酒將於7/27、28兩天在台北啤酒工場召開百年啤酒派對，一同來品嚐百年前的啤酒滋味。（圖／業者提供）

100年就出這麼一款特別版，台灣啤酒百年紀念版於6月起在各大通路限量發售，這下不僅要喝，更要買一罐好好收藏！此外，台灣啤酒也將規劃7/27、28兩天在台北啤酒工場召開百年啤酒派對，並復刻重現台灣第一支啤酒「高砂啤酒」外貌，邀請消費大眾能一同來品嚐百年前的啤酒滋味，舉杯歡慶台灣啤酒100歲生日！

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