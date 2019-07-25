韓國瑜爬過的樹被填滿發泡劑　徐永明：生雞卵沒放雞屎一大堆

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜24日到前鎮區視察登革熱疫情時，突然爬到3層樓高的樹上檢視樹洞，讓隨扈及市府人員全嚇壞，此舉遭質疑作秀，25日那棵樹被打上工程防水用的發泡填縫劑，但也有人擔心這種工程材料一打入隙縫中，隨著化學反應就會不段膨脹，對樹有可能造成危害。對此，時代力量立委徐永明抨擊，「生雞卵沒，放雞屎一大堆，登革熱沒減，高雄老樹反倒大楣」。

徐永明在臉書表示，高雄登革熱案例持續攀升，韓國瑜只會爬樹作秀，還有一堆蝦兵蟹將高喊英明、市長用心良苦，殊不知韓國瑜放著專業科技防疫工具不用，已淪為台灣社會大笑話；市府單位為了彰顯市長「無誤」，急著示範給媒體拍攝，卻又被爆使用發泡劑，恐引發毒性傷樹等爭議，「真的是生雞卵沒，放雞屎一大堆，登革熱沒減，高雄老樹反倒大楣！」

徐永明批評，韓國瑜不該帶職參選，且與其爬樹作秀，倒不如下軍令狀，一個月內控制疫情不再蔓延，若沒做到就辭職謝罪，而發泡劑引發的爭議，養工處主秘都說明用泥沙填補，對自然生態較好，因此，韓國瑜也不要再硬拗，「千萬不要將帥無能累死三軍，包括避免淹水災情再傳，不然髒水聞了、樹也爬了，下次韓市長要再出招作秀，恐要裸身餵蚊才有用！」

▲韓國瑜爬樹。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜24日帶隊到前鎮區視察登革熱防疫作業，途中行經勞工公園時，一聽市府官員報告「樹洞等積水處會用發泡棉處理…」，二話不說就躍上3層樓高的樹上檢視樹洞，讓底下媒體、隨行人員措手不及。

面對爬樹一事引發爭議，韓國瑜25日受訪時表示，自己爬樹是因為擔心樹洞只補到下方「會有死角」，而且「我當市長，我爬上去看，就代表我重視這件事情」，相信市府團隊會感受到他的決心，工作起來也會更扎實。

事實上，行政院副院長陳其邁6月19日南下陪韓國瑜視察登革熱時，疾管署介紹一款防疫利器，可利用攝影伸縮桿加裝一個內視鏡，經由WiFi連接到手機，就可直接探看樹洞或高處有無孓孑。當時韓國瑜聽完還大讚「哇！好聰明好聰明，好聰明的辦法」。

▲乍看之下像是土黃色的瘤。（圖／記者李唯甄攝）。

25日有民眾拍下幾張照片，而粉絲專頁「選BAR」也表示，韓國瑜前一天爬過的樹，真的被打上了工程防水用的發泡填縫劑，這種工程材料一打入縫隙中，隨著化學反應就會不斷膨脹，鑽入各種可能存在的縫隙，對樹有可能造成各種的危害，而該粉專也舉出三點危害並直言，「鳥和樹不會說話，已經代我們承受了苦果」。

工務局養工處王妙珍副處長表示，樹洞大部分是自然形成，使用發泡劑來填補凹洞，是避免樹洞積水，如果使用土壤填補很容易會沖掉，尤其高雄時常有午後雷陣雨，不斷沖刷後就得不斷的填補，如果使用發泡劑效果會比較好，最簡省人力，維持的時間大概也能到一年以上。

至於發泡劑是否會對樹木造成危害？王副處長表示「不會」，她說這是台灣自製的發泡劑，品質都有符合標準，國家亦有相關檢驗規範，且常見於建築施工填縫材料。另外，樹洞常是天然形成，或是早期損傷且已癒合而成的凹洞，都有表皮保護而非新形成的傷口。