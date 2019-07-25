社頭舊社排水改善工程正在進行　影響農民二期稻作

▲彰化社頭舊社排水工程，影響農民二期稻作。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

施工期已逾1年的「舊社排水第一期改善工程」經歷數度豪雨，造成工地泥濘不堪，不僅嚴重影響鄰近居民進出，連帶影響農友2期稻作耕作，引發民怨，24日立委陳素月邀集政府相關單位前往現勘，水資處將先鋪設舊社排水東岸道路AC路面，並在稻作成長期約110天期間亦提供農田穩定水源。

▲彰化社頭舊社排水工程正在進行，二期稻作無水可灌溉。

針對舊社排水施工，立委陳素月於5月16日邀請經濟部水利署第四河川局李友平局長前往會勘，會後四河局允諾敦促施工單位全力趕工，縮短造成居民生活不便的期間。未料兩個月過後，舊社排水工程持續進行，阻斷灌溉溝渠水路，影響到舊社排水東岸40多公頃農地，農民苦不堪言，因此再度向陳素月陳情，盼插秧期間能有水可以灌溉，以順利耕作。

▲彰化社頭舊社排水工程正在進行。

陳素月24日邀請經濟部水利署第四河川局、社頭鄉公所、彰化農田水利會及縣府水資處等單位現場勘查，要求施工單位彰化縣政府及施工廠商需有應變措施，在稻作插秧期間，供給農田穩定水源，讓二期稻作能順利播種。其次，也要求第四河川局李友平局長持續督促彰化縣政府與施工單位盡速完工，讓社頭舊社排水周邊居民生活早日恢復正常與便利。

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