他省公帑400萬、提升消防訓練品質　獲內政部表揚

▲江元淞節省公帑支出達4百多萬元，足堪廉能公務員的表率。（圖／內政部提供）

記者黃巈禾／台北報導

內政部24日在廉政會報表揚廉能公務人員，由政務次長花敬群頒發獎座給10位獲獎人，其中消防署專員江元淞辦理採購案，節省公帑達4百多萬，足堪廉能公務員的表率。

花敬群表示，10位獲獎者對於上級交付的工作，均能勇於任事、克盡職責，圓滿達成任務；經嚴格審查評選，從內政部及所屬機關同仁中脫穎而出，為公務人員學習的榜樣。

這次獲獎的消防署專員江元淞，辦理訓練中心消防模擬訓練設施保養維護採購案，善盡履約管理責任，除確認訓練中心實際需求、逐項清點備品庫存數量，刪除不必要更換零件項目數量。

除了節省公帑支出達4百多萬元外，江元淞嚴審廠商履約要項，對廠商無法履約項目，簽辦終止契約，沒收履約保證金，同時積極接洽國外原廠辦理短期維修採購案，使訓練設施恢復正常功能。

江元淞為提升消防訓練品質，甚至自費前往香港進修消防專業技能，並爭取原廠同意來台設立分公司，提供我國優質消防設施維護作業，對消防人員之專業訓練助益甚大，其盡責之工作表現，深獲長官的好評及肯定。

▲林筠珊開發網路繳納國庫款作業機制，在未使用任何公帑的前提下，增加民眾多元繳款的選擇。（圖／內政部提供）

另一位獲獎人，會計處科員林筠珊，考量民眾洽辦公部門業務，須以現金繳納國庫款費用，須耗時等候，為達簡政便民，以零經費方式，開發網路繳納國庫款作業機制，在未使用任何公帑的前提下，增加民眾多元繳款的選擇，且減少公務員接觸民眾繳納之現金，對降低廉政風險有很大助益。

內政部表示，每年廉能公務人員的選拔作業，均由各單位及所屬機關遴選推薦，經初、複會議審議通過，獲選的廉能公務人員除頒給獎座外，並給予嘉獎2次的獎勵。





▲廉能公務員獲內政部表揚。（圖／內政部提供）