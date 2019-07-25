磁振造影+超音波融合導引　提高攝護腺切片診斷率

▲成大醫院泌尿部胡哲源醫師表示，磁振造影+超音波融合導引的技術，醫師只對投影病灶做切片，可增加提高診斷率。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導

2014年台灣地區攝護腺癌，為男性排名第5位癌症，死於攝護腺癌，傳統攝護腺癌診斷，係使用經直腸超音波做12針切片，但診斷率約僅30％，成大醫院引進新一代診斷性切片技術，「磁振造影」+「超音波」融合導引切片，將磁振造影所懷疑的病灶投影在超音波影像中，可針對投影病灶做切片，提高準確度及診斷率。

成大醫院泌尿部胡哲源醫師表示，使用超音波經直腸做攝護腺切片，是將攝護腺體粗分為12個象限，在每個象限做1針隨機切片，但超音波有其影像限制，並不容易判斷出病灶；磁振造影提供多參數額外資訊，可以提供影像科醫師判斷最疑似攝護腺癌的位置。把事前檢查的磁振造影影像，與提供即時性影像的超音波融合，這樣泌尿科醫師針對投影的病灶位置做切片，即可增加提高診斷率。

請繼續往下閱讀...

胡哲源醫師表示，不少病人懷疑有攝護腺癌，切片又常常診斷不到，總是忐忑不安或必需接受重覆切片的痛苦。成大醫院率先在南部引進此一技術，且採用經會陰切片，搭配起磁振造影+超音波融合導引的技術，和經直腸切片相比幾乎不會有任何死角，算是最大優勢。而且，經會陰切片具有較乾淨、較不會把腸內菌帶進攝護腺內的優點，但是病人需要在半身或全身麻醉下執行。

胡哲源醫師指出，根據國外研究顯示，融合導引切片技術只需對懷疑病灶處切片1至2針，其對臨床上需治療的攝護腺癌之診斷率便可提升30％～67％，且值得注意的是也能夠減少偵測到17％～36％臨床上治療無顯著益處的攝護腺癌，如此可減少病人的焦慮緊張，醫生也較少機會被迫做不必要的治療，降低因治療產生的併發症，且降低醫療資源浪費。

成大醫院泌尿部胡哲源醫師表示，磁振造影+超音波融合導引技術，試驗應用在對攝護腺癌的局部治療，目前病患術後尿失禁或性能力下降的情形很少，為值得應用的方向。