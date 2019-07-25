最落漆逼車！開車門想害摔成「透氣一下」　網諷：就你最不能看

記者陳豐德／新北報導

這款搞笑逼車你看過嗎？新北市一名機車騎士23日上午10時許行經自強路往士林方向，疑似因為轎車變換車道未打方向打，而騎士也未注意到，雙方因此險些擦撞，轎車車主氣得搖下車窗後開始逼車，連續2次蛇行逼迫之後，最後打開車門想阻攔騎士去向，沒想到這動作根本沒用，反成為「開門透氣」笑話一樁，讓目擊民眾將行車紀錄PO上網，直說「看來以後駕訓班還要順便教一下如何逼車」。

目擊車主表示，轎車當時變換車道未打方向燈，覺得機車靠太近了，於是「7PUPU搖下車窗」，騎士不明所以還以為被搭訕，30秒後轎車就開始接連逼車，最後開車門逼車失敗，演變為「開門透氣」，讓目擊民眾笑說根本是「逼車失敗的最佳範例」。

對此民眾表示「 這逼車行為太惡劣 ，希望警察快點找到逼車車主」、「看過太多逼車追車，就你最不能看」、「 哈哈，看了一場笑話」、「開車門那段真的很帶有惡意耶」、「三重不意外阿」、「搞笑嗎？在市區車多時逼車、追車？」

對此三重警方表示，民眾可提供相關照片、影片（行車紀錄器）至臨近派出所或本分局交通組（02-89818906）提出檢舉，本分局將審核後據以告發違規行為，同時針對道路之違規行為，另亦可逕向新北市政府警察局交通違規檢舉系統提出檢舉。現為全民監督時代，警方也呼籲民眾駕駛車輛應遵守交通規則，切勿違規，以維用路人權益及安全，並避免違規受罰。