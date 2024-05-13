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社會 社會焦點 保障人權

台南女童遭「狂賞10耳光」巴到站不穩！阿嬤曝動手原因：她弄丟外套

▲台南市東區崇德市場內，12日母親節驚傳疑為家長的婦人，不知何故竟在大庭廣眾下，對1名女童連打耳光，打到女童都站不穩，並引起一旁民眾公憤。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

▲婦人崇德市場內狂巴女童，身分、動手原因曝光。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市東區崇德市場日前發生一起事件！一名婦人在大庭廣眾之下朝女童連抽10多下耳光，令一旁民眾看不下去，影片曝光後引起熱議。稍早警方找到人了，該名婦人為女童阿嬤，動手原因是「女童弄丟外套」。

透過影片可發現，一名婦人在市場內狠狠賞女童巴掌，目擊者見狀紛紛驚呼，「唉唷喂呀！夭壽喔！」婦人則是氣呼呼地朝女童用台語怒喊「不用啦！不用穿外套了！」接著又忍不住出手賞女童巴掌，讓一旁民眾看不下去，忍不住出言制止「不可以打啦！妳這樣犯法的餒！」

▲台南市東區崇德市場內，12日母親節驚傳疑為家長的婦人，不知何故竟在大庭廣眾下，對1名女童連打耳光，打到女童都站不穩，並引起一旁民眾公憤。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

而女童前後總共被賞10多記耳光，被打到站都站不穩，卻不敢出聲，默默跟著婦人離開現場。針對這起事件，警方指出，經調閱附近監視器畫面後，確認婦人及女童身分，13日下午時已通知66歲林姓阿嬤到所說明。

林女向警方表示，她帶孫女到菜市場買菜，期間因孫女不聽話又弄丟外套，才會一時情緒失控動手。警方表示，分局將依兒童及少年福利與權利事項保障法第49條進行通報，並協助聲請暫時保護令，另通報社會局相關單位介入處理。

台南市社會局指出，社會局已接獲警方通知，初步了解，涉案人有違反兒權法之情事，由於涉案人是女童直系親屬，將依事實認定，一旦確認違法將先請當事人上親職教育課程，如仍無改善再依法裁罰。

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