爽擁6女友！男DJ「想湊滿7個」每晚輪流睡　後宮無上限

▲ LX帶著2個女友一起去刺青，兩人相處融洽 。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國洛杉磯一名來自英國的DJ擁有6個女友，最近因登上YouTube節目分享感情生活，在網路上引起熱議，還公開表示想要再找一個女友，湊滿7個之後每星期每一天都可以和不同人愛愛。

《鏡報》報導，來自英國的音樂製作人LX最近登上真人實境秀《愛不批判》（Love Don't Judge，暫譯），公開承認自己目前有6個女友，且人數無上限，但也承認若超過10個會「很有挑戰性」。

面對網友質疑他是花花公子，LX並不同意，「對我來說，突然變成多邊戀者並不是有意識的決定，我只是發現傳統的一夫一妻制並不適合我」，認為把所有的愛和感情只給一個人「對我來說不適合，感覺不對」。

LX目前6個女友都互相認識，其中許多女友彼此見過面，甚至成為朋友，在等他刺青的時候還會一起去購物，不過LX通常不會同時和3個以上的女友約會。

LX在節目中也和另一名女子見面，有意讓她成為第7個女友，這樣他每個星期周一到周日就可以輪流和不同女友見面，「如果妳加入，妳就是星期四了。」

LX對自己的感情狀態十分滿意，但也坦承受到許多批評，且90%來自男性。影片下方許多網友怒罵，「那些女孩不是你女友，只是炮友」、「好噁」、「『妳就是星期四』太瘋了」；但也有不少網友認為，「成年人你情我願，有什麼問題嗎」、「真有趣」、「他們看起來很自在」。