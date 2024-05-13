老公「買凶宅」都沒講！人妻住了1年半才知　氣炸秒搬回娘家

▲外國一對夫妻因為「凶宅」問題吵翻。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

外國一名男子低價購入「凶宅」自住，由於他根本不在意這段過往，因此即使結婚後，妻子已經搬進來住，也不曾提起。孰料，老婆1年半意外得知真相，氣到立刻搬回娘家，讓他懊惱發文求助，「我是渾蛋嗎？」

「Pleasant-Tear3205」在網路論壇Reddit發文表示，自己9年前購屋時，就從房仲口中得知這裡曾經發生「謀殺後畏罪自殺」（murder-suicide）命案。但他覺得沒關係，加上考慮到環境清幽、價格划算等優點，很快就握手成交，由於新家住起來非常舒適，甚至逐漸淡忘這件事。

「Pleasant-Tear3205」繼續寫道，妻子第一次拜訪就愛上了這棟房子，直到前幾天去超市時，與一名老太太攀談起來，兩人聊到彼此住在哪裡，「很顯然，那位老太太告訴她，『哦？強生家的老房子？那裡發生的事情實在太可怕了』，並且把一切都說了出來。」

▲原PO根本不在意房子發生過命案，甚至早就淡忘這件事，才沒有告訴妻子。（示意圖／VCG）



妻子回家之後，驚恐不已地轉述老太太的話，她得知丈夫早就知情、但卻毫不在意之後，嚇得目瞪口呆，「她說她沒辦法住在一個發生過如此可怕事情的地方……很戲劇化地提著行李箱逃離房子，去跟爸媽住了。」

「Pleasant-Tear3205」表示，妻子如今要求賣掉房子，「她似乎對於我沒有告訴她這件事而感到很生氣，但就像我之前所說的，我真的不在乎，甚至不記得了。我應該在她搬進來之前，告訴她這件事嗎？」

這篇貼文引發熱烈討論，但在700多則留言中，大部分網友都支持原PO，「你在認識她之前，就擁有這棟房子很多年了，又不是故意瞞著她」、「在歐洲，如果你住在靠近市中心的房子，卻從來沒人死在裡面，那還比較奇怪」、「如果你老婆想去從沒死過人的地方，建議她自願成為火星殖民者。」

不過，加州禮儀專家蘭道爾（Rosalinda Randall）接受《福斯新聞》採訪時建議，原PO應該釐清妻子不滿的真正原因，究竟是在意凶宅與命案，還是丈夫沒有告知真相，夫妻倆應該在充分溝通與聆聽後，才能好好解決問題。