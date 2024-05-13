日攝影師還原《神隱少女》經典一幕　水上列車駛過絕美晚霞

▲日本攝影師「jigurohiro」還原《神隱少女》經典一幕。（圖／翻攝X@jigurohiro）

記者吳美依／綜合報導

日本攝影師「jigurohiro」取景拍攝時，意外捕捉到絕美一幕，只見列車緩緩駛過，在水面與晚霞美景的映照之下，宛如吉卜力電影《神隱少女》水上列車的經典畫面。

綜合日媒報導，這張照片2022年5月攝於岐阜縣樽見鐵路，也就是連接岐阜縣大垣市和本巢市的地區鐵路，但直到2年後的本月6日，才被攝影師分享至社群媒體X。

「jigurohiro」專門拍攝風景、飛機和慶典。他回憶，當時自己在岐阜縣四處取景，試圖拍出「列車與倒影」的畫面，對著夕陽餘暉與透出燈光的列車按下快門後，意外捕捉到珍貴畫面，「這個時候的樽見鐵路，變得魔幻了起來。」

網友們紛紛讚歎照片的取景與構圖非常美麗，也引出不少吉卜力粉絲推崇，「太漂亮了」、「錢婆婆好像要出場了」、「我被大自然的美麗感動」、「我忍不住想起無臉男，『神隱少女』是我最喜歡的吉卜力系列，我至少看了十遍」、「就像看到《龍貓》的貓巴士，只是這次變成夕景裡的火車。看著看著，我腦中的時間感，突然變得非常放鬆。」