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19歲少年病發打911　美警不救「連開4槍」擊斃！母崩潰喊：別開槍

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 羅薩里奧多次遭到電擊，接著遭連開4槍擊斃。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約皇后區一名少年疑似因精神疾病發作，誤打911報警，員警趕到後不但未試圖安撫，且不顧少年家屬努力解釋、懇求不要開槍，2分鐘內連開4槍將少年擊斃，如今悲痛的家屬出面要求討回公道。

綜合ABC及CNN等美媒，48歲孟加拉移民科斯塔（Notan Eva Costa）和2個兒子一起住在皇后區，3月27日事發當天，19歲的羅薩里奧（Win Rozario）因精神健康問題撥打911報案，2名員警趕到時弟弟烏索（Uthso Rozario）解釋，「他有點小毛病，老實說，他甚至不知道自己在幹麼。」

紐約州總檢察長公布的隨身攝影機畫面顯示，員警錢佛羅克（Matthew Cianfrocco）及阿隆尼（Salvatore Alongi）跟著科斯塔和烏索進到公寓廚房，而廚房裡的羅薩里奧明顯看起來很苦惱，接著突然拿起一把剪刀，不顧母親阻止撲向員警。員警立刻使用電擊槍，使羅薩里奧短暫昏迷，現場頓時一片混亂。

科斯塔試圖從兒子手中奪過剪刀，員警卻要她退後，烏索則是在一旁懇求員警不要開槍。當母親終於拿走剪刀後退時，一名員警對羅薩里奧使用電擊槍，被激怒的羅薩里奧又抓起剪刀朝員警走去，雙方搏鬥中傳出槍響。

這時弟弟和母親一起上前抱住羅薩里奧，試圖奪走剪刀但失敗，兩人都倒在地上，羅薩里奧則站在距離員警約幾英尺處，手上還握著剪刀。這時一名員警似乎對他開槍，他中彈後幾乎站不起來，但員警接著又連開3槍，導致他倒地身亡。

科斯塔指控，「他們（警察）來之前的幾分鐘內一切都很平靜，然後他們來了，製造混亂，還在我面前謀殺了他」，「我試圖保護我兒子，我懇求警察不要開槍，但警察還是殺了他。」烏索則表示，「警察如此咄咄逼人又魯莽，本來甚至可能把媽媽和我也殺掉」，要求解雇並起訴2名員警。

司法委員會執行主任科朗（Loyda Colón）也指出，警方有很多機會緩和局勢，但影片中員警除了大喊「放下剪刀」之外，不曾嘗試用任何對話安撫。檢方現已著手調查此案。

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